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芭比來了／「發電機」瑪格羅比緋聞全型男　傳介入威爾史密斯婚姻

▲《Barbie芭比》瑪格羅比緋聞對象全是好萊塢型男，曾傳出介入「史密斯夫妻」婚姻。（圖／華納兄弟）
▲《Barbie芭比》瑪格羅比緋聞對象全是好萊塢型男，曾傳出介入「史密斯夫妻」婚姻。（圖／華納兄弟）

記者黃雅琪/綜合報導

美國浪漫喜劇片《Barbie芭比》，由葛莉塔葛薇（Greta Gerwig）執導、瑪格羅比（Margot Robbie）擔任監製與主演「芭比」，並找來萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與劉思慕演出「肯尼」，在片中為瑪格羅比爭風吃醋。而現實生活中，已經與英國副導演湯姆艾克禮（Tom Ackerley）結婚的瑪格羅比，也曾與李奧納多、班艾佛列克等「好萊塢型男」傳緋聞，更爆出介入「史密斯夫妻」婚姻，是知名的「發電機女星」。

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▲李奧納多主演《華爾街之狼》製作公司捲入洗錢案，為此李奧納多得繳回當初該公司贈給他的小金人。（圖／翻攝自李奧納多臉書，2017.06.17）
▲李奧納多參演《華爾街之狼》時與瑪格羅比爆出緋聞。（圖／翻攝自李奧納多臉書）
與李奧納多拍床戲！合作《華爾街之狼》爆出緋聞

瑪格羅比在2013年演出《華爾街之狼》，與李奧納多扮夫妻上演多場床戲，瑪格羅比「一脱成名」更憑此片獲眾多獎項提名；瑪格羅比曾說過，她因為看了《鐵達尼號》之後，便把李奧納多當成偶像，兩人也因為一起演出《華爾街之狼》爆出緋聞，但電影殺青後便沒再聯絡。

▲第94屆奧斯卡在（28）日盛大舉行，結果途中威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑪格羅比曾傳出介入史密斯夫妻婚姻，後澄清兩人只是朋友。（圖／美聯社／達志影像）
一起演戲就爆緋聞！威爾史密斯、班艾佛列克都在列

不只李奧納多，瑪格羅比曾與威爾史密斯合演《決勝焦點Focus》，在片中演出「竊賊」的兩人卻也有許多感情戲；該片的殺青酒上，男女主角威爾史密斯、瑪格羅比卻雙雙消失，瑪格羅比在受訪時曾透露，她喝完殺青酒後醉倒，手臂上還出現一大塊不明瘀青，瑪格羅比認為，這是她玩得很開心的「證據」；之後，瑪格羅比被傳出介入「史密斯夫妻」，但她澄清兩人只是朋友而已。

▲班艾佛列克扮「蝙蝠俠」再現身《閃電俠》。（圖／翻攝自華納兄弟YouTube）
▲班艾佛列克曾傳出很欣賞瑪格羅比。（圖／翻攝自華納兄弟YouTube）
由「小丑女」瑪格羅比主演的《自殺突擊隊》，班艾佛列克也有客串演出「蝙蝠俠」，當時他與第一任妻子珍妮佛嘉納宣佈離婚後，就開始傳出他很欣賞瑪格羅比，不過面對這段緋聞，班艾佛列克立刻跳出來澄清，兩人沒有太多對手戲，怎麼可能有好感，直接斬斷傳言。

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