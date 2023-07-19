蔡依林神曲奪冠！「經典30首」票選結果出爐 韋禮安夯曲也在榜上
2023年迎來索尼音樂在台30周年，為慶祝周年並讓所有華語樂迷們重溫回憶殺，推出了「說你愛我」特別企畫，日前舉辦第一波「經典30首票選活動」，邀請大家從索尼音樂的作品中，票選出心中最經典的歌曲，從7月5日起開始投票至7月18日累積近5萬票。最終結果以天后蔡依林抒情歌力作〈倒帶〉、韋禮安的霸榜神曲〈如果可以〉和彭佳慧的代表作之一〈相見恨晚〉都受到網友青睞，分別有不少支持者。
記者吳雨婕/綜合報導
此次「經典30首票選活動」近5萬票數的結果，天后蔡依林最受歡迎的歌曲〈倒帶〉一直以來都深受粉絲喜愛，不僅是蔡依林演唱會必備曲目，也是許多人到KTV的必點歌曲；創作才子韋禮安的〈如果可以〉發行超過一年半的時間，至今人氣依舊居高不下，曾經霸榜Spotify冠軍近一年，MV更是已經突破1.1億觀看次數，擁有驚人的好成績。
金曲歌后彭佳慧這周末即將於高雄巨蛋開唱，當天也將帶來深受網友支持的〈相見恨晚〉，勢必勾起歌迷們滿滿的回憶。此外情歌教父周傳雄的〈黃昏〉和金曲歌王庾澄慶的〈情非得已〉也有很多網友支持。
索尼30「新人翻唱計畫」中，將依照索尼音樂12組新人的聲線及特色，重新翻唱多首經典歌曲。其中4組新人徐暐翔、晨悠、同理及Shawn尚融除了參與索尼30「說你愛我」特別企畫之外，近期都推出了全新專輯。不僅如此，徐暐翔、晨悠、同理及Shawn尚融都正在如火如荼籌備專場演唱會，希望可以帶給粉絲更多好音樂與表演。
其中晨悠8月18日的演唱會於7月18日開始售票，門票開賣後3分鐘即迅速完售，對此晨悠表示相當驚喜，興奮直呼：「非常感謝粉絲沒有忘記我們，給我們這麼棒的支持！我們一定會拿出最好的表演！」徐暐翔則將從8月11日起，連開四場演唱會。同理將首度挑戰個人售票演唱會，他表示心情緊張又刺激；Shawn尚融也在籌備專場演出，這也是他第一次以個人身分舉行售票演唱會。