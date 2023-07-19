喊話民調不靠譜　盧秀燕力挺侯友宜：5年前連老公都不看好我贏

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近來侯友宜民調不斷墊底，盧秀燕滿意度則是持續升高，今晚她自曝一段往事，企圖安定國民黨支持者的心。她說：「5年前我選市長，連我老公都不看好，所有別人做的民調我都輸，封關前一天還有媒體說我輸對手20萬票，但最後我贏21萬票。」
盧秀燕參選多年，自認對民調有概念和研究，但「外面的民調都和我做的都不一樣」！她指民調不靠譜，並向支持者喊話，選舉要靠大家努力、勝利靠自己打拚而來，有毅力一定會贏。
盧秀燕說這段時間有很多紛爭，選舉很激烈、大家很急、意見一堆，很多人感到惶恐洩氣。接著以媽媽市長口吻問大家：「孩子工作、讀書，我們會告訴孩子絕對要堅持努力，也知道比賽考試雖然困難不容易，但是一定要加油、永不放棄。所以，我們會自亂陣腳長敵人威風嗎？會這樣教小孩人生奮鬥的意義嗎？」
盧秀燕持續喊話：「人生靠我們自己奮鬥，永遠要勇敢、永遠要堅持，別人唱衰我們沒有關係，全力以赴認真拉票，就會再次創造『盧秀燕的奇蹟』。」
接下來致詞的朱立倫，也舉去年桃園和台北市長選舉為例，指去年一開始民調不理想，「多少人說要換張善政、換蔣萬安？結果不僅兩位市長都當選，中台灣也全贏！沒有不可能的任務，只有團結加油才能讓人民過好日子。」
壓軸的侯友宜舉自己從警生涯參加無數次槍戰為例，前一刻還抱著頭部中彈的同事、感受到他的無助，下一刻就繼續作戰，和拿著長槍掃射的歹徒拚搏。在兩岸不穩定的時候，他期待用生命守護中華民國，讓年輕人不要上戰場、可以到職場去。
侯友宜感性的說，有人問他，好幾次被歹徒拿槍頂著頭。那時在想什麼？他誠實答：「我是不是會死？」但他不能放棄、否則生命就沒有了。他知道自己不能妥協，「生死一線間，翻過來就是我們的了」。最後他說「我知道大家都很焦慮，請大家相信侯友宜，我們和所有立委一起努力奮戰」。