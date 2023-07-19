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喊話民調不靠譜　盧秀燕力挺侯友宜：5年前連老公都不看好我贏

▲侯友宜強調自己經歷過生死一線間，很清楚「翻過來就是我們的了」。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）
▲侯友宜強調自己經歷過生死一線間，很清楚「翻過來就是我們的了」。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）

記者顏幸如／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，黨內越發焦慮。台中市長盧秀燕今在國民黨首場中型造勢活動以己為例，強調5年前選市長「連我老公都不看好，所有別人做的民調我都輸」，並以媽媽市長口吻向支持者喊話「別自亂陣腳、長敵人威風，我們會這樣教小孩人生奮鬥的意義嗎？」侯友宜則以槍戰經歷為喻，強調越是生死一線間越不能放棄，「翻過來就是我們的！」

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國民黨今（19）日晚間在台中市舉行「台中盧好，台灣越侯」總統立委候選人聯合懇託會，侯友宜與台中市長盧秀燕、黨主席朱立倫及黨籍台中市立委及參選人合體造勢，現場湧進約一千名支持者。

近來侯友宜民調不斷墊底，盧秀燕滿意度則是持續升高，今晚她自曝一段往事，企圖安定國民黨支持者的心。她說：「5年前我選市長，連我老公都不看好，所有別人做的民調我都輸，封關前一天還有媒體說我輸對手20萬票，但最後我贏21萬票。」

▲盧秀燕力挺侯友宜，擁有高支持度的她再度成為外界注目焦點。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）
▲盧秀燕力挺侯友宜，擁有高支持度的她再度成為外界注目焦點。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）
盧秀燕參選多年，自認對民調有概念和研究，但「外面的民調都和我做的都不一樣」！她指民調不靠譜，並向支持者喊話，選舉要靠大家努力、勝利靠自己打拚而來，有毅力一定會贏。

盧秀燕說這段時間有很多紛爭，選舉很激烈、大家很急、意見一堆，很多人感到惶恐洩氣。接著以媽媽市長口吻問大家：「孩子工作、讀書，我們會告訴孩子絕對要堅持努力，也知道比賽考試雖然困難不容易，但是一定要加油、永不放棄。所以，我們會自亂陣腳長敵人威風嗎？會這樣教小孩人生奮鬥的意義嗎？」

盧秀燕持續喊話：「人生靠我們自己奮鬥，永遠要勇敢、永遠要堅持，別人唱衰我們沒有關係，全力以赴認真拉票，就會再次創造『盧秀燕的奇蹟』。」

▲國民黨第一場總統、立委候選人共同造勢活動「台中盧好，台灣越侯」聯合懇託會，今天在台中舉行。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）
▲國民黨第一場總統、立委候選人共同造勢活動「台中盧好，台灣越侯」聯合懇託會，今天在台中舉行。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.07.19）
接下來致詞的朱立倫，也舉去年桃園和台北市長選舉為例，指去年一開始民調不理想，「多少人說要換張善政、換蔣萬安？結果不僅兩位市長都當選，中台灣也全贏！沒有不可能的任務，只有團結加油才能讓人民過好日子。」

壓軸的侯友宜舉自己從警生涯參加無數次槍戰為例，前一刻還抱著頭部中彈的同事、感受到他的無助，下一刻就繼續作戰，和拿著長槍掃射的歹徒拚搏。在兩岸不穩定的時候，他期待用生命守護中華民國，讓年輕人不要上戰場、可以到職場去。

侯友宜感性的說，有人問他，好幾次被歹徒拿槍頂著頭。那時在想什麼？他誠實答：「我是不是會死？」但他不能放棄、否則生命就沒有了。他知道自己不能妥協，「生死一線間，翻過來就是我們的了」。最後他說「我知道大家都很焦慮，請大家相信侯友宜，我們和所有立委一起努力奮戰」。

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