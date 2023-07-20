中職／「韓哥」姜成鎬為何願意幫富邦悍將開球？幕後推手是他
中職富邦悍將昨日邀請美籍韓裔國際巨星「韓哥」Sung Kang（姜成鎬）到場開球，引發全台震撼，由於他是《玩命關頭》系列電影的主要人物之一，並且很喜歡台灣，他提到，自己來台灣是因為來看朋友，品嚐台灣美食，而Sung Kang為何願意只在富邦悍將主場開球，且是台灣唯一公開行程，最主要幕後功臣，就是華裔製片Brain Yang，以及富邦悍將育樂及運動場館總經理陳昭如牽線。
記者吳政紘/台北報導
Brain Yang過去在好萊塢影集「檀島警騎2.0」中飾演檀香山警察局鑑識官，而不少影迷對他很有印象，他就是跟「韓哥」投打搭擋的「那個人」。
Brain Yang也曾策劃中國最大真人秀節目《衝刺上海》，畢業於加州柏克萊大學，並且就讀生物與藝術學系，因此也投入影視產業。
而他聽聞「韓哥」很喜歡棒球，因為認識富邦悍將育樂及運動場館總經理陳昭如，經由他幫忙，特別到台灣看職棒，富邦還為他製作球衣，準備好貴賓室給他。
陳昭如表示：「其實我有朋友剛好也認識Brain Yang，也有這樣的機會，邀請他來我們的球場。」
「韓哥」魅力無窮，他態度十分親切，就算是「不能問」的問題，也會小聲說：「我私底下跟你說」，大讚台灣美食、交通、還有球場等，十分享受在台灣的時光。