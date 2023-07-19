大便「漂浮水上」藏健康警訊？醫揭判斷關鍵　超過2週就該就醫

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陳威佑醫師解釋，當糞便含有較多氣體時密度會低於水，使糞便漂浮於水上，而這些氣體大多來自膳食纖維，其於消化過程中易產生較多氣體，因此常食用高纖食物、素食者容易發生。此外，麩質、乳糖不耐症者若攝取含有麩質或乳糖食物，也會因腸道無法消化及吸收成分，易使糞便含有過多氣體而漂起來。
糞便油脂量過高，除了是吃太油引起，更要留意腸道對「脂肪」的消化與吸收功能出現了問題，當我們攝取脂肪後，脂肪會藉由「乳糜化」過程，將脂肪分解為脂肪酸、甘油、三酸甘油脂，再提供人體使用。如果有胰腺疾病、乳糜瀉、腸道菌感染的情形，就可能影響脂肪的消化與吸收，導致脂肪隨著糞便排出，並飄浮起來。
因此若排泄出飄浮的糞便，則可先從2層面來下手改善：
一、觀察當天吃了什麼：檢視當天有沒有攝取比較多的纖維質，或是容易產氣的食物如：豆類或豆製品、十字花科蔬菜、奶製品、麵包、油炸類食物、氣泡水
二、暫時調整飲食內容，並觀察排便情形：平時可以先留意自己吃了哪些食物，肚子會容易脹氣。短時間內先減少食用這些食物，也觀察是否還會排出飄浮糞便
在正常情況下，只要調整飲食，1~2天內就能改善糞便浮沉狀況，但若發現自己排出飄浮糞便超過2週，糞便有油膩、伴隨惡臭或顏色改變（呈現灰白色），則有可能是腸道菌感染、消化道疾病、或是肝、膽、胰臟疾病所引起，應儘早就醫檢查與治療。
【本文獲臉書粉絲團《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用】