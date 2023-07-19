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大便「漂浮水上」藏健康警訊？醫揭判斷關鍵　超過2週就該就醫

▲排泄是人類正常的生理反應，更可以從排泄物之中，看出人體內的各種情況！（圖／Pakutaso）
▲排泄是人類正常的生理反應，更可以從排泄物之中，看出人體內的各種情況！（圖／Pakutaso）

記者潘毅/綜合報導

排泄是人類正常的生理反應，更可以從排泄物之中，看出人體內的各種情況！近期就有患者，因為大便「飄在馬桶水上」，擔心自己是不是生病，身體出了狀況。對此，大腸直腸外科醫師陳威佑也完整解答「大便漂浮」的主要成因，但同時也提醒，若一旦發現漂浮情況超過2週且出現警示徵兆，就必須立即就醫。

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陳威佑醫師在臉書上解答，大便的「浮沉」主要是飲食改變了糞便的組成，跟糞便的大小無直接關係。正常健康的糞便，有7~8成是水分、2~3成是食物殘渣與腸道細菌組成。因此糞便的密度會大於水，往往可沉入馬桶底。但若出現大便飄浮在馬桶水上，則可能是「糞便含有過多氣體」、「糞便含有過多油脂」這兩大原因。

▲陳威佑醫師在臉書上解答，大便的「浮沉」主要是飲食改變了糞便的組成，跟糞便的大小無直接關係。（圖／大腸直腸外科 陳威佑醫師授權）
▲陳威佑醫師在臉書上解答，大便的「浮沉」主要是飲食改變了糞便的組成，跟糞便的大小無直接關係。（圖／大腸直腸外科 陳威佑醫師授權）
陳威佑醫師解釋，當糞便含有較多氣體時密度會低於水，使糞便漂浮於水上，而這些氣體大多來自膳食纖維，其於消化過程中易產生較多氣體，因此常食用高纖食物、素食者容易發生。此外，麩質、乳糖不耐症者若攝取含有麩質或乳糖食物，也會因腸道無法消化及吸收成分，易使糞便含有過多氣體而漂起來。

糞便油脂量過高，除了是吃太油引起，更要留意腸道對「脂肪」的消化與吸收功能出現了問題，當我們攝取脂肪後，脂肪會藉由「乳糜化」過程，將脂肪分解為脂肪酸、甘油、三酸甘油脂，再提供人體使用。如果有胰腺疾病、乳糜瀉、腸道菌感染的情形，就可能影響脂肪的消化與吸收，導致脂肪隨著糞便排出，並飄浮起來。

▲陳威佑醫師解釋，當糞便含有較多氣體，或是油脂量過高，都會出現糞便漂浮於水上的情況。（圖／大腸直腸外科 陳威佑醫師授權）
▲陳威佑醫師解釋，當糞便含有較多氣體，或是油脂量過高，都會出現糞便漂浮於水上的情況。（圖／大腸直腸外科 陳威佑醫師授權）
因此若排泄出飄浮的糞便，則可先從2層面來下手改善：

一、觀察當天吃了什麼：檢視當天有沒有攝取比較多的纖維質，或是容易產氣的食物如：豆類或豆製品、十字花科蔬菜、奶製品、麵包、油炸類食物、氣泡水

二、暫時調整飲食內容，並觀察排便情形：平時可以先留意自己吃了哪些食物，肚子會容易脹氣。短時間內先減少食用這些食物，也觀察是否還會排出飄浮糞便

在正常情況下，只要調整飲食，1~2天內就能改善糞便浮沉狀況，但若發現自己排出飄浮糞便超過2週，糞便有油膩、伴隨惡臭顏色改變（呈現灰白色），則有可能是腸道菌感染、消化道疾病、或是肝、膽、胰臟疾病所引起，應儘早就醫檢查與治療。

【本文獲臉書粉絲團《大腸直腸外科 陳威佑醫師》授權引用】

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