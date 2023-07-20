遭暫停眾議員身分　皮塔和前進黨前途未卜

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前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。
但前進黨主張改革軍隊和修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majaste）的刑法112條，不受軍方和保守勢力歡迎，皮塔在13日和19日的國會總理選舉中兩度失利，無法競逐總理大位。
泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。
選委會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV的股份。根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。皮塔多次解釋iTV股份屬於父親，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。
選委會12日表示，根據調查，皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭裁決。憲法法庭今天宣布受理此案，並即日起暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐，皮塔在15天內可以向憲法法庭提交辯護內容。
前進黨的前身未來前進黨（Future Foward）前黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）2019年也曾遭遇類似的命運。2019年3月的國會大選中，未來前進黨以新星之姿成為國會第三大黨，他納通在5月因為媒體持股案遭到憲法法庭暫停眾議員身分，同年11月被撤銷眾議員身分。
隔年、也就是2020年的2月，憲法法庭以他納通貸款給自己的黨違法為由，裁定解散未來前進黨，他納通等黨內16位主要成員被判禁止參政10年。
由於前進黨主張修改刑法112條，觸碰敏感的王室議題，律師帖拉育（Theerayut Suwankesorn）日前向憲法法庭檢舉前進黨和皮塔違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，憲法法庭在12日受理此案，前進黨和皮塔有15天可以向憲法法庭提交辯護內容。各界都高度關注此案的發展。（編輯：馮昭）1120719