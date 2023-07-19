超跑名嘴遭控家暴 「將軍」：已進入司法程序可受公評
國內知名超跑名嘴、玩家鄭為元因與前國防部長同名，而被人稱作「將軍」。今爆出遭交往8年的陳姓女友指控涉嫌家暴性侵。陳女指控不堪長年家暴而決定分手，男方甚至出言恐嚇要對她和家人不利等。鄭為元今（19）日也透過聲明說明事件來龍去脈，並表示可受大眾公評，雙方均提告進入司法程序，目前靜待宣判結果。
記者陳美嘉／高雄報導
鄭為元表示，陳女所說性侵及家暴情事，皆非事實，交往這幾年從未動手打過她，陳女提供的傷害照片，是5月13日雙方衝突時產生，其他皆非他所造成。雙方提出分手真正的原因是女方劈腿，且將對象帶回鄭為元購置的住處，連社區住戶都看不下去，女方劈腿事件曝光，兩人因而造成衝突。陳女刻意誤導大眾、模糊焦點，讓他不得不對外澄清說明，並與律師研議，不排除公開所有對話紀錄，以避免大眾誤會。
鄭為元指出，陳女說他分手後索討禮物一事，更讓他無法接受，該不動產是借名登記於陳女名下，都有對話紀錄可讓大眾公評。陳女欲將該房產私自出售，且低於市場價格，明顯不合常理。至於在社區前方放置車輛並綁上布條，他解釋是為了避免不知情民眾，誤涉雙方房產爭議。
鄭為元說目前此事件已進入司法程序，待宣判結果，一定會向大眾公佈，因個人私事造成社會大眾困擾與社會資源的浪費，在此向大眾致歉。
※【NOWnews 今日新聞
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