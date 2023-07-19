青龍系列大獎！宋慧喬當氣質公主尬上火辣潤娥！一整片美背不藏了
南韓盛典「青龍電影獎」2022年開始為Apple TV、Coupang Play、Disney+、Kakao TV、Netflix等在韓服務的OTT串流平台開設「青龍系列大獎」頒獎典禮，今（19）日來到第2屆，夯劇《黑暗榮耀》主演群宋慧喬、林智妍、朴成勳、車珠英、辛叡恩再聚首；「少女時代」成員俞利、潤娥紅毯上火辣比美，蠻腰、美背、胸前深V通通有，性感十足。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀》中飾演小涎鎮的辛叡恩著平口禮服登場，飾演反派之一的車珠英則盤起頭髮，以裸色鑲鑽禮服現身，飾演文同珢死對頭的林智妍，一襲黑色網紗禮服踏上紅毯，她留著烏黑順髮，再搭配分量十足的珍珠耳環及項鍊，相當搶眼；不過最吸睛的，仍是劇中的女主角宋慧喬，她今晚不走性感路線，綁著公主頭搭配黑色長裙，配合攝影師比出許多姿勢，仙氣滿分。
除了《黑暗榮耀》要角，「少女時代」成員俞利、潤娥也是美到不像話，俞利化身希臘女神，以交叉設計的白色禮服，完美顯現她的健康小麥膚色，以及美背和事業線；而近期因電視劇《歡迎來到王之國》再締造話題的潤娥，則是穿上金色鑲邊的黑色長裙登場，她更是豁出去大秀整片美背，白皙膚質令人稱羨，也讓攝影師閃光燈不斷。
此外，秀智、河正宇、劉在錫、車銀優、李光洙、李星民、金瑞亨等大咖也盛裝出席，星光熠熠。