嘉義網美景點再＋1 KHTOY絨毛玩偶旗艦館千種角色要讓粉絲暴動
嘉義網美景點再+1，由代工起家的金興玩具直營的KHTOY絨毛玩偶旗艦館於7月20日全新開幕，要讓粉絲沉浸在絨毛玩偶的奇妙世界裡。KHTOY全區佔地600多坪，館內擁有超過1000種絨毛角色商品，現場除了超多絨毛商品，還能跟米奇米妮、卡娜赫拉的小動物、哥吉拉的大型玩偶一起合照。
記者林怡孜/嘉義報導
KHTOY絨毛旗艦館從建築外觀上就展現出小巧思，有三眼怪漫步在玻璃櫥窗上，加上大型2D娃娃機展示，呈現可愛、療癒的主題形象，大門口也有KHTOY獨家推出的超萌恐龍造景以及超大型親子熊綠化植栽，要讓大家一開始就被可愛所統治。館內共3層樓，1樓有10大主題展區，包含迪士尼主題區、卡娜赫拉的小動物、天竺鼠車車、動漫房間、間諜家家酒、哥吉拉、哈利波特、粉紅豬小妹等，以大型玩偶搭配的互動式場景，搭配琳瑯滿目的商品陳列，保證讓你驚喜不斷 ; 2樓設有親子空間-小小雷克斯探險王國，大朋友在逛展購物的同時，能讓孩子在此區開心玩耍；3樓則是超大型絨毛玩偶的夢幻天地，陳列各品牌的完美大型玩伴，可愛又吸睛。
為慶祝迪士尼百年慶典，旗艦館首賣台灣限定款米奇米妮絨毛玩偶，以銀色炫彩的太空時尚感登場。另外，為搶搭近期流行的露營風，也同步設置迪士尼主題露營區，要讓所有迪士尼的粉絲們跟著多款角色玩偶一起去旅行。還有受到大小朋友歡迎的卡娜赫拉的小動物同為展區亮點，兔年全新造型的150cm超大隻粉紅兔兔和P助絨毛玩偶，陪你一起坐鞦韆可愛賣萌。喜愛哥吉拉的大小朋友也會陷入瘋狂，180cm大型哥吉拉、摩斯拉霸氣現身舞台，散發著威武和震撼的氣勢，商品區也推出多款哥吉拉全新商品，絕對滿足。
館內還推出市面上首創的〔感應吹熄亮燈絨毛蛋糕〕，共有卡娜赫拉的小動物與小熊維尼兩款造型，按下按鈕，蠟燭就會亮起播放生日快樂歌，只需用嘴巴吹蠟燭感應處，燈光跟音樂就會停止，省去大姆指被賴打燒到的危機，又能滿足慶生的儀式感，兼顧了可愛和實用性，勢必會成為下個潮流送禮選擇。