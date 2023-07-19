NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了

黃子佼爆性騷開地圖砲橫掃千軍　還原當下狀態：什麼都不要

▲黃子佼被爆性騷擾，當時選擇大開地圖砲，時隔1個月他在臉書上發文揭開當時的心理狀態。（圖／NOWnews資料照 ）
▲黃子佼被爆性騷擾，當時選擇大開地圖砲，時隔1個月他在臉書上發文揭開當時的心理狀態。（圖／NOWnews資料照 ）

記者吳雨婕/綜合報導

藝人黃子佼日前被爆出性騷擾，得知此事後他不僅取消了當天主持人的工作，還在臉書開直播，發布3段影片，沒想到卻抖出許多藝人的爆料，直播後還傳出他送醫的消息，引起討論。神隱近1個月的時間，黃子佼在社群媒體上寫下2萬字的道歉文，針對在影片中開「地圖砲」橫掃千軍一事作出解釋，並描述當下的心理狀態，「我什麼都不要了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子佼透露，當天被爆料後，有如被看穿過去的黑暗，身心靈外念俱灰，「我真的什麼都可以不要了，因此肆無忌憚把這些影響過我的大小事說出。」他表示，自己不是大砲型名人，多年來以積極、快樂的態度經營人生，並在能力所及下幫助人，之所以不想把這些怨念說出來，單純只是想要藏起來，但不是遺忘，因為至少這樣可以相安無事並繼續往前走。

▲《未來少女》黃子佼睽違已久，再次和詹仁雄合作。（圖／大鵬傳播提供）
▲▼黃子佼寫下2萬字長文，透露被爆性騷擾之後的心理狀態。（圖／大鵬傳播提供、NOWnews資料照）
▲黃子佼曾公開拒絕和宥勝同台，今日一聽到宥勝性騷風波，則是閉口不談，也讓兩人的恩怨再度浮上檯面。（圖／記者詹鎰睿攝影）
 
因此黃子佼那時最直接的念頭，即是：「反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了，什麼面子裡子都不要了！做個交代、抱怨，我的靈魂才能放下吧？」冷靜幾天後，他才驚覺處在臨界點的他，早已忘記美好的事物，「最恐怖的是，我的心思是滿滿的悔恨不堪與痛苦贖罪執念，徹底忽略了愛我的，和我愛的。」

黃子佼提到，過去幾年，很多人稱讚他個性不錯、EQ高，主持、媒體回應得體，「可是很抱歉，在6月19日那天，我被撕開了多年前的一種樣貌，深藏已久的陰暗面。於是，影片裡的我，也果斷的，試圖撕開腦中其他傷疤。完全忘了愛與被愛。」

以往，黃子佼面對挑釁，不管是面對分手信還是公開的罵聲，都選擇默然，可遺憾的是，勸世口號容易，當自己走進那個臨界點時，「EQ蕩然無存，那是一個很難敘述的心理狀態。我自己也不喜歡那樣的自己。」甚至直白的說：「重點是，我什麼都不要了。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

黃子佼陷性騷擾神隱首發聲！上萬字全文曝光：我該致歉的絕不會少

阿雅衰捲黃子佼風波！曬驗毒報告後「首露面」　44歲凍齡狀態極佳

快訊／黃子佼送醫後首發聲！向性騷受害者致歉：會配合司法調查

黃子佼涉強制猥褻列為被告！爆曾與陶晶瑩交往　她現身吐4字回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀