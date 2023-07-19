黃子佼爆性騷開地圖砲橫掃千軍　還原當下狀態：什麼都不要

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因此黃子佼那時最直接的念頭，即是：「反正，下午之後，我不在了，大可什麼都不在乎了，什麼面子裡子都不要了！做個交代、抱怨，我的靈魂才能放下吧？」冷靜幾天後，他才驚覺處在臨界點的他，早已忘記美好的事物，「最恐怖的是，我的心思是滿滿的悔恨不堪與痛苦贖罪執念，徹底忽略了愛我的，和我愛的。」
黃子佼提到，過去幾年，很多人稱讚他個性不錯、EQ高，主持、媒體回應得體，「可是很抱歉，在6月19日那天，我被撕開了多年前的一種樣貌，深藏已久的陰暗面。於是，影片裡的我，也果斷的，試圖撕開腦中其他傷疤。完全忘了愛與被愛。」
以往，黃子佼面對挑釁，不管是面對分手信還是公開的罵聲，都選擇默然，可遺憾的是，勸世口號容易，當自己走進那個臨界點時，「EQ蕩然無存，那是一個很難敘述的心理狀態。我自己也不喜歡那樣的自己。」甚至直白的說：「重點是，我什麼都不要了。」
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