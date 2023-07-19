NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了

黃子佼送醫前「孟耿如破門呼喚」！傍晚才清醒　哭喊為什麼要救我

▲黃子佼（左）回憶送醫前，孟耿如（右）用力破門並呼喚著他，直到傍晚，黃子佼才在醫院真正清醒，並對著孟耿如哭喊：「為什麼要救我？」（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲黃子佼（左）回憶送醫前，孟耿如（右）用力破門並呼喚著他，直到傍晚，黃子佼才在醫院真正清醒，並對著孟耿如哭喊：「為什麼要救我？」（圖／翻攝自孟耿如IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人黃子佼陷入性騷擾後神隱，今（19）日晚間終於發聲，是他花了1個月親自打上萬字日記文，內容不僅敘述所有來龍去脈以及心情變化，並慎重與外界道歉。其中，黃子佼就提到6月19日當天被老婆孟耿如送到醫院後，醒來的第一句話竟是哭著喊話：「為什麼要救我！」稍早《NOWnews今日新聞》記者同步詢問黃子佼以及其經紀人狀況，截稿前尚未得到回應。

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黃子佼在文中提到6月19日受傷送醫那天，傍晚才真正清醒，但還沒有完全恢復說話能力與思考速度，「我當時過度情緒化，無法拼湊現實，只有極不清楚的無意義喉音。接著，我哭泣，看著我的太太（孟耿如），我跟她說了第一句話是：『為什麼要救我？』」

▲黃子佼認性騷擾後不堪壓力疑似輕生，老婆孟耿如出來說明會陪他一起面對。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.06.19）
▲6月19日當天黃子佼送醫後，妻子孟耿如則出來說明會陪他一起面對。（圖／NOWnews資料照）
黃子佼表示，當天中午發出3部影片時，孟耿如正在公司開會，「太太貌似產生了心電感應。中午，根本沒有看露出影片的她，突然匆匆忙忙離開會議，然後找到不在家的我。她事後說，當天她用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報。接著在我耳邊呼喚我。」

黃子佼還提到，一想起送醫以及整個治療過程，他非常感謝太太孟耿如的陪伴，以及林口長庚醫護人員的照顧，這讓黃子佼忍不住自責起來，「他們，看到了、聽到了我最脆弱憔悴的內外在。而我多麼希望他們記得的，是我過去在台上流暢的主持、自在的笑話、完整的穿搭。」

最後黃子佼滿懷歉意地說，「除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了。」

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