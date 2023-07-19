黃子佼送醫前「孟耿如破門呼喚」！傍晚才清醒　哭喊為什麼要救我

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黃子佼表示，當天中午發出3部影片時，孟耿如正在公司開會，「太太貌似產生了心電感應。中午，根本沒有看露出影片的她，突然匆匆忙忙離開會議，然後找到不在家的我。她事後說，當天她用蠻力破門，稍作檢查後冷靜通報。接著在我耳邊呼喚我。」
黃子佼還提到，一想起送醫以及整個治療過程，他非常感謝太太孟耿如的陪伴，以及林口長庚醫護人員的照顧，這讓黃子佼忍不住自責起來，「他們，看到了、聽到了我最脆弱憔悴的內外在。而我多麼希望他們記得的，是我過去在台上流暢的主持、自在的笑話、完整的穿搭。」
最後黃子佼滿懷歉意地說，「除了太太和醫護人員，我一直沒有辦法接觸任何人，但在某個時候，我想起了愛人和被愛的需要，我也想起了女兒。玉米～我才喊了兩個字就哭了。泣不成聲。我說不出的話是：爸爸真的很糟糕。對不起，妳以後都要背負這爸爸的負面印象了。」
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