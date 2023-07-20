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智庫：74%英國民眾不信任中國

▲智庫「英國對外政策研究集團」發布的民意調查分析結果顯示，高達74%受訪英國民眾不信任中國是負責任的國際行為者。中英關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲智庫「英國對外政策研究集團」發布的民意調查分析結果顯示，高達74%受訪英國民眾不信任中國是負責任的國際行為者。中英關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）智庫「英國對外政策研究集團」今天發布的民意調查分析結果顯示，高達74%受訪英國民眾不信任中國是負責任的國際行為者，且有43%民眾認為中國與俄羅斯對英國的國家利益構成同等程度威脅。

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標榜獨立、無政黨屬性的倫敦智庫「英國對外政策研究集團」（British Foreign Policy Group, BFPG）自2019年以來定期發布年度報告，分析英國大眾對政府對外政策和全球事務的看法，2023年度報告今天出爐。

BFPG與市場研究和民意調查公司J.L. Partners合作，在今年5月26日至6月1日期間，抽樣調查具代表性的2158名英國民眾。

報告指出，43%英國民眾認為，俄、中對英國的國家利益構成同等程度威脅。86%民眾不信任俄羅斯有意願和能力扮演負責任的國際行為者，對中國持相同看法的民眾則占74%。

儘管與去年相較，在部分議題，英國民眾與中方互動的意願增加，調查結果顯示，英國民眾最想與中方進行互動的領域依然是人權（42%），認為有必要與中國在科技和基礎建設領域合作的民眾則分別僅占15%。

考量俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略，53%英國民眾認為，俄羅斯對英國國家安全構成最大威脅，第二大威脅則是中國（39%），排名第3的是恐怖主義（34%）。

59%民眾支持現在或在未來幾年內，將英國防衛支出在國內生產毛額（GDP）的占比由目前的約2.1%提升至2.5%，其中有25%英國民眾認為政府應「即刻」這麼做。

英國政府今年3月發布的更新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review Refresh 2023）提到，英國擬將防衛支出逐步提升至GDP的2.5%，前提包括經濟與財政條件允許。

BFPG指出，英國民眾普遍認為北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）、英美澳三方安全夥伴關係（AUKUS）等國際盟友或夥伴關係讓英國更安全，其中高達75%民眾認為北約讓英國更安全。

調查數據顯示，英國大眾對烏克蘭的支持熱情未隨戰爭延續而有明顯消減：53%民眾認為英國應支援烏克蘭，「無論需要多久」。儘管莫斯科屢揚言報復英國援烏，高達68%英國民眾仍支持繼續軍援烏克蘭。

值得玩味的是，48%英國民眾相信美國有意願和能力扮演負責任的國際行為者，低於對烏克蘭的信任（50%）。相較之下，相信歐盟有此意願和能力的英國民眾達53%，居「信任排行榜」首位。

儘管如此，46%英國民眾視美國為「最親密盟友」，超過與歐盟的親密度。BFPG分析，這顯示英國民眾認為，英美仍保有自第二次世界大戰以來的「特殊關係」，即便雙邊關係與對美方的信任度是處於浮動狀態。（編輯：韋樞）1120719

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