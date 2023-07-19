孔曉振深深擁抱！宋慧喬拿青龍大獎不敢哭　林智妍跟全國涎鎮道歉

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宋慧喬講到數度哽咽，也透露拍攝《黑暗榮耀》時，面對導演充滿疑問，她很謝謝導演過去的耐心指導。宋慧喬也說電視劇播完後，她看了很多同劇演員的採訪，自己藉由內容得到很多幫助、感受到滿滿能量，「這給了我很好的刺激，所以我也會努力的演戲。我很感謝將文同珢交給我的金銀淑編劇，我愛妳」。
最後，宋慧喬強忍淚水表示，或許以後不會再有此場合，「所以我想要第一次稱讚我自己，親苦了，慧喬」。
憑《黑暗榮耀》奪得本屆「最佳女配角」的林智妍，則向全國觀眾道歉，她說：「在此，我要向全國名字叫做『朴涎鎮』的人道歉，真心感到很抱歉！」而林智妍也向全體劇組、金銀淑編劇致上最高謝意，「台詞裡很多人喊著『涎鎮啊』，就算沒有我的戲分，彷彿我也在場，大大增加了我的戲分，很感謝」。此外，本屆視帝頒給《毒梟聖徒》河正宇，視后則由《安娜》秀智拿下。
第2屆「青龍系列大獎」完整得獎名單：
戲劇部門
大賞：宋慧喬／《黑暗榮耀》
最佳電視劇：《地下菁英》
最佳男主角：河正宇／《毒梟聖徒》
最佳女主角：秀智／《安娜》
最佳男配角：李東輝／《地下菁英》
最佳女配角：林智妍／《黑暗榮耀》
最佳男新人：朴志訓／《弱美男英雄Class 1》
最佳女新人：辛叡恩／《第三人稱復仇》
綜藝部門
最優秀綜藝：Netflix《警笛：生存之島》
最佳男子綜藝：劉在錫／《Play You Level Up：反派生活的世界》
最佳女子綜藝：朱玄英／《SNL Korea 3》
最佳男新人藝能：DEX／《血之遊戲2》
最佳女新人藝能：金雅英／《SNL Korea 3》