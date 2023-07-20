杜蘇芮颱風明天生成！各國預測「最新路徑」揭曉 今先防午後大雨
台灣南方海域即將形成的「杜蘇芮颱風」受到各界關注，中央氣象局說明，今（20）日凌晨，熱帶性低氣壓已經形成，未來24小時左右會增強為颱風，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則表示，杜蘇芮颱風路徑和先前的泰利颱風類似，但仍有許多不確定性，只可判斷強度至少中颱起跳，會比泰利強很多，在颱風生成前，今日要先慎防午後的大雨。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，菲律賓東方海面的擾動已發展為「熱帶性低氣壓」，明（21）日會增強為颱風。最新歐洲模式模擬後，平均路徑與「泰利」的實際路徑類似，由菲律賓東方海面，先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，再朝廣東進行，但仍有一些路徑預測其暴風圈會接觸到台灣，顯示其「不確定性」範圍。
吳德榮補充，美國模式模擬則和前幾日不同，平均路徑大多通過台灣，但各別系集成員非常分散，研判其是否侵台「言之過早」，不過兩模式皆模擬明日有機率發展成颱；且因高海溫、垂直風切小，將繼續增強至中度以上，會比「泰利」強很多。
吳德榮提醒，今日水氣有減少，天氣晴朗偏熱，要防曬、防中暑；但整體大氣仍不穩定，午後有強對流，慎防局部「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨，尤其中南部和各地山區；各地區平地氣溫，北部攝氏24至36度，中部攝氏24至36度，南部2攝氏4至36度，東部攝氏23至36度。