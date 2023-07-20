大谷交易／滿足大谷翔平「好想贏」渴望　沒這2大要素就免談

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今年天使戰績又一次讓球迷失望，像是Mike Trout, Jo Adell, Brandon Drury, Anthony Rendon和Gio Urshela等球星自6月中以來都掛傷號，連帶戰績受到影響。從6月20日以來，天使隊戰績為7勝15敗，就算之後傷兵強勢回歸，也不保證一定能打進季後賽。
現階段天使最好的選擇似乎是在大谷翔平預期會離隊之前，盡可能回收他的價值，否則他們只能得到一個補償選秀權。然而，隨著大聯盟交易大限時間逼近，據悉天使已經開始聽取各隊的交易提案。
大聯盟資深記者Jon Morosi表示，考慮到大谷翔平強投豪打的二刀流身份，各隊送出自家農場的頂尖潛力是最基本的要素，任何交易都必須包含至少2個頂級新秀，最好是前50大新秀，另外更重要的是，球隊一定要具備競爭世界大賽冠軍的實力，才能滿足大谷對贏球的渴望。
《The Athletic》專欄作家Jim Bowden日前撰文列出五大潛在下家，其中坦帕灣光芒隊的可能性最高，其次是洛杉磯道奇隊，接著第3到5順位依序為水手、遊騎兵和洋基隊，亞特蘭大勇士隊排在第6，舊金山巨人隊排在第7，巴爾的摩金鶯隊排在第8，聖地牙哥教士隊排列第9名，至於辛辛那提紅人、邁阿密馬林魚、亞利桑那響尾蛇及克里夫蘭守護者並列第10。