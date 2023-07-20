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大谷交易／滿足大谷翔平「好想贏」渴望　沒這2大要素就免談

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平直言「好想贏球！」。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平直言「好想贏球！」。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使本季戰績不理想，可能再度被屏除於季後賽門外，二刀流球星大谷翔平的交易傳聞甚囂塵上，不過想要換到這位「當今地表最強球員」可不是這麼簡單，大聯盟資深記者Jon Morosi點出了得到大谷翔平的2大要素。

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即便天使戰績剛剛重回5成勝率，但晉級季後賽前景仍不被看好，根據知名數據分析網站Fangraphs的預測，天使晉級季後賽的機率僅11.3%，因此天使於交易大限截止日前，將大谷交易出去為未來重建做準備可能會是選項之一。

今年天使戰績又一次讓球迷失望，像是Mike Trout, Jo Adell, Brandon Drury, Anthony Rendon和Gio Urshela等球星自6月中以來都掛傷號，連帶戰績受到影響。從6月20日以來，天使隊戰績為7勝15敗，就算之後傷兵強勢回歸，也不保證一定能打進季後賽。

現階段天使最好的選擇似乎是在大谷翔平預期會離隊之前，盡可能回收他的價值，否則他們只能得到一個補償選秀權。然而，隨著大聯盟交易大限時間逼近，據悉天使已經開始聽取各隊的交易提案。

大聯盟資深記者Jon Morosi表示，考慮到大谷翔平強投豪打的二刀流身份，各隊送出自家農場的頂尖潛力是最基本的要素，任何交易都必須包含至少2個頂級新秀，最好是前50大新秀，另外更重要的是，球隊一定要具備競爭世界大賽冠軍的實力，才能滿足大谷對贏球的渴望。

《The Athletic》專欄作家Jim Bowden日前撰文列出五大潛在下家，其中坦帕灣光芒隊的可能性最高，其次是洛杉磯道奇隊，接著第3到5順位依序為水手、遊騎兵和洋基隊，亞特蘭大勇士隊排在第6，舊金山巨人隊排在第7，巴爾的摩金鶯隊排在第8，聖地牙哥教士隊排列第9名，至於辛辛那提紅人、邁阿密馬林魚、亞利桑那響尾蛇及克里夫蘭守護者並列第10。

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