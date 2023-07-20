別想偷運穀物？俄：經黑海駛往烏克蘭　皆視為「潛在軍用物資船」

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與此同時，基輔也指責莫斯科，對烏克蘭沿海地區，如敖德薩（Odesa）進行「地獄般的襲擊」，破壞了糧食出口的基礎設施，還造成10名平民受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒斥俄羅斯是恐怖分子，不只打擊烏克蘭，也打擊了世上所有想要正常和安全生活的人。
俄羅斯退出黑海穀物協議，聯合國、國際貨幣基金組織都表達擔憂，認為這將加劇全球糧食不安全，並導致糧食價格飆漲，特別是在貧窮國家。烏克蘭希望各界不要屈服於俄羅斯的威脅，繼續協助運送穀物出黑海，正試圖建立一條途經羅馬尼亞的臨時航線。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則批評西方國家為了自身目的，利用黑海糧食出口協議進行政治勒索，不但沒有幫助真正需要幫助的國家，反而將其變成跨國公司、投機者藉全球糧食市場致富的工具。
蒲亭重申，等俄方的所有條件得到滿足，就會立即重返該協議，包括讓俄羅斯農業銀行重新加入環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統；農業機械及零部件恢復出口；取消對俄羅斯船舶和貨物的保險和進出港口限制；恢復從俄羅斯陶里亞蒂延伸至烏克蘭敖德薩的受損氨出口管道；解封俄羅斯化肥公司的帳戶和金融活動。
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