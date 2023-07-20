越南經濟發展暗藏三大危機　外媒：已來到關鍵時刻

別想偷運穀物？俄：經黑海駛往烏克蘭　皆視為「潛在軍用物資船」

▲俄羅斯退出黑海穀物協議，烏克蘭穀物能否順利運出黑海港口將成一大難題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯退出黑海穀物協議，烏克蘭穀物能否順利運出黑海港口將成一大難題。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

因為不滿聯合國未兌現承諾，俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，烏克蘭穀物能否順利運出黑海港口將成一大難題，恐會再度衝擊全球糧食價格。俄羅斯並放話稱，會視所有經黑海前往烏克蘭港口的船隻為「潛在軍用物資船」。

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根據《路透社》報導，俄羅斯國防部19日發聲明表示，經黑海前往烏克蘭港口的船隻，將被視為在俄烏衝突中支持烏克蘭的國家，黑海國際水域的東南部和西北部部份地區，暫時列為「航行不安全」的區域。

與此同時，基輔也指責莫斯科，對烏克蘭沿海地區，如敖德薩（Odesa）進行「地獄般的襲擊」，破壞了糧食出口的基礎設施，還造成10名平民受傷。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）怒斥俄羅斯是恐怖分子，不只打擊烏克蘭，也打擊了世上所有想要正常和安全生活的人。

俄羅斯退出黑海穀物協議，聯合國、國際貨幣基金組織都表達擔憂，認為這將加劇全球糧食不安全，並導致糧食價格飆漲，特別是在貧窮國家。烏克蘭希望各界不要屈服於俄羅斯的威脅，繼續協助運送穀物出黑海，正試圖建立一條途經羅馬尼亞的臨時航線。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則批評西方國家為了自身目的，利用黑海糧食出口協議進行政治勒索，不但沒有幫助真正需要幫助的國家，反而將其變成跨國公司、投機者藉全球糧食市場致富的工具。

蒲亭重申，等俄方的所有條件得到滿足，就會立即重返該協議，包括讓俄羅斯農業銀行重新加入環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統；農業機械及零部件恢復出口；取消對俄羅斯船舶和貨物的保險和進出港口限制​​；恢復從俄羅斯陶里亞蒂延伸至烏克蘭敖德薩的受損氨出口管道；解封俄羅斯化肥公司的帳戶和金融活動。

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