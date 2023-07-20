導演北村豐晴被爆性騷擾劇組女實習生 本人：與事實有出入
日籍導演北村豐晴被劇組女實習生發文指控，11年前拍國片《阿嬤的夢中情人》時要求她擔任女主角打光的替身，導致裙底風光全洩，以及其他性騷擾行為，北村豐晴沉默1天，今（20）日凌晨發布聲明，對於要求當替身的部分自責道歉，其餘控訴認為與事實有出入，已經委任律師處理。
記者楊穎軒／綜合報導
北村豐晴表示，當時拍攝現場壓力很大，身為導演的他又想把喜劇的節奏拍出來，全體劇組很努力地想辦法好好完成這部片，「我沒有想到讓一位剛入行的實習生，讓她協助了女主角與女配角兩個角色的燈光替身，在測試與排練的時候，造成實習生情緒上這麼不平靜，身為導演沒有注意到，真的很抱歉。」
經過這次事件，北村豐晴深切反省，承諾往後會記得關心工作人員的情緒，「沒有想到為什麼會讓實習生有這麼痛苦的回憶，到現在才知道她的情緒，真的是很抱歉，也很難過」，不過針對女實習生其他疑似性騷擾的描述，北村豐晴說：「有關事實有出入的部分，讓人真的很驚訝與困惑，這部分已經交給律師處理了。」
※【NOWnews 今日新聞
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