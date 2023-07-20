桃園女移工遭「亂刀砍死」！涉案男友開膛還企圖分屍 遭聲押禁見
桃園中壢一位36歲的菲籍女移工，昨（19）日被雇主發現身中多刀，陳屍租屋處，警方調查其29歲的移工男友涉有重嫌，男友到案後坦承以水果刀行兇，檢調相驗後，發現死者四肢有遭肢解痕跡，顯示兇手企圖分屍；桃園地檢署19日晚間10點50分複訊後，認為男移工有串證逃亡之虞向法院聲請羈押，法院預計在20日上午召開聲押庭。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，死者雇主18日發現她遲遲未來上班，因此19日前往位於中壢區成章二街的租屋處查看，豈料一開門就驚現女移工身中多刀，慘死在房間內，嚇得立即報警。
警方調查後，發現女移工近期與男友感情生變，因此懷疑其男友涉有重嫌，後續男友到案後坦承用水果刀殺人。19日下午檢警會同法醫相驗女移工遺體，發現她死亡後遭開膛破肚，四肢有被肢解痕跡，不過未分離，顯示其男友在殺人後，意圖毀屍滅跡。
桃園地檢署檢察官19日深夜複訊後，認定移工男友罪嫌重大涉犯刑法殺人罪，有串證逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押，檢警預計20日上午將會同法醫在中壢殯儀館進行解剖，確認女移工真正死因。
※【NOWnews 今日新聞
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