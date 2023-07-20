逾300位西班牙文化人連署　投票抵制極右翼入閣

我是廣告 請繼續往下閱讀
超過300位西班牙文化界人士、主要工會領袖和資深左派政治人物為這份宣言連署，包括聞名國際的電影導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、2008年以「險路勿近」（No Country for Old Men）獲得奧斯卡最佳男配角獎的演員哈維爾巴登（Javier Bardem）、音樂家賽拉特（Joan Manuel Serrat）以及多位作家和學者。
薩托里烏斯12日在馬德里圓環藝術中心（Círculo de Bellas Artes）發表宣言時表示，23日大選格外具有決定性，因為西班牙社會、文化與公民權利的進程正「受到威脅」，而這是幾個月前還難以想像的。
宣言雖未明確要求選民投票給任何政黨，但也強調，如果選民不承認現任的左翼聯合內閣透過推動立法，達成了對於「社會進步與就業穩定成長」相當有利的執政成果，將是不公平且短視近利。
宣言也指出，右派人民黨和極右派民聲黨的政治結盟使得人心不安，因為教育和文化等重要領域將「不進反退」。
5月28日西班牙地方選舉後，人民黨雖然贏得最多選票，但在許多地區和市鎮，透過與民聲黨結盟而聯合執政，極右翼勢力也因此進駐地方政府。
根據國家報（El País）報導，馬德里自治區的小市鎮瓦爾德莫里久（Valdemorillo），由人民黨和民聲黨共同治理不到10天，便宣布取消馬德里德豐多劇團（Teatro Defondo）改編自英國女性主義先鋒作家吳爾芙（Virginia Woolf）小說「奧蘭多」（Orlando）的戲劇作品公演。
「奧蘭多」講述一位自由而叛逆的女性生平，探討同性戀、女性性行為和女性在社會與歷史中的角色等性別議題，對女性寫作與性別研究極為重要，1992年的英國電影「美麗佳人歐蘭朵」也改編自這部小說。
德豐多劇團的製作人指控，瓦爾德莫里久市議會的極右翼勢力以「意識形態」為由，否決了奧蘭多的公演。劇團在6月28日發表聲明指出：「我們嚴厲譴責一部改編自世界級文學作品的戲劇遭到禁演。不論這件作品，或是任何藝術演出，都不該成為法治國家中的政治審查對象。」
然而，瓦爾德莫里久市議會裡屬於民聲黨的文化局長卻以「預算問題」解釋取消公演的原因。
此外，北部坎塔布里亞（Cantabria）自治區中由人民黨和民聲黨共同執政的小市鎮聖塔克魯斯德韋薩納（Santa Cruz de Bezana），以劇情涉及同性接吻等LGBT族群元素為由，禁止了電影「巴斯光年」（Lightyeat）在夏日電影節放映。
根據世界報（El Mundo）17日大選前最後一回民調顯示，人民黨以35.4%的支持率處於領先地位，但要掌握國會過半席次，還是得與民聲黨結盟。若是兩黨聯合執政，極右翼勢力也將從地方延伸至全國事務，而這正是不少西班牙文化界人士最憂心之事。（編輯：陳承功）1120720