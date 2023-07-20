NBA／自由市場總整理、球星最新動態　Brown將簽下史上最大約？

NBA／Poole被勇士交易到巫師　Green送上祝福：希望他一切都順利

▲Draymond Green祝福Jordan Poole在華盛頓巫師能有好的發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green祝福Jordan Poole在華盛頓巫師能有好的發展。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Draymond Green和Jordan Poole在「揮拳事件」爆發後，就再也沒能回復過去的關係，不過在後者轉隊到華盛頓巫師隊後，金州勇士隊的明星大前鋒仍然和前隊友傳達了一些正面的訊息，鼓勵他在新環境能一切順利。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我祝他（Poole）一切順利。」Green在NBA球員Patrick Beverley最新一集的節目上如此說道，「我已向他展示了在這個聯盟中生存的訣竅，所以我祝他一切順利，他有一個光明的未來。他非常有天賦、技術非常好。他在那有機會以前所未有的速度成長。」

Green說，Poole之後將有機會以超過在勇士隊成長的速度前進，而在灣區他曾經和3個名人堂球員學習經驗，這能在未來幫助到他，「所以我對任何事情都沒有不好的感覺。祝他一路好走。」

不過在節目中，Green也透露了更多關於當時對Poole揮拳前的細節，他聲稱不會無故打人，也表示自己是一個男人、有需要保護的底線，對有些事情需要去堅持。

勇士今年夏天以Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins和選秀權做為籌碼，換來了老牌後衛Chris Paul。在被交易到華盛頓巫師隊後，Poole有機會在這支重建中的球隊，得到更多發揮空間。

NBA／勇士「揮拳事件」再爆秘辛！傳被Poole調侃續約？Green回應

NBA／曾與Poole大打出手！Green還原事情經過、有人破壞氣氛

NBA／Poole被問及「Green揮拳事件」　巧妙轉移話題、專注新球隊

NBA／被勇士交易但情誼不變　Poole：仍會和Curry及Thompson通話

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀