NBA／Poole被勇士交易到巫師 Green送上祝福：希望他一切都順利
Draymond Green和Jordan Poole在「揮拳事件」爆發後，就再也沒能回復過去的關係，不過在後者轉隊到華盛頓巫師隊後，金州勇士隊的明星大前鋒仍然和前隊友傳達了一些正面的訊息，鼓勵他在新環境能一切順利。
記者黃建霖/綜合報導
「我祝他（Poole）一切順利。」Green在NBA球員Patrick Beverley最新一集的節目上如此說道，「我已向他展示了在這個聯盟中生存的訣竅，所以我祝他一切順利，他有一個光明的未來。他非常有天賦、技術非常好。他在那有機會以前所未有的速度成長。」
Green說，Poole之後將有機會以超過在勇士隊成長的速度前進，而在灣區他曾經和3個名人堂球員學習經驗，這能在未來幫助到他，「所以我對任何事情都沒有不好的感覺。祝他一路好走。」
不過在節目中，Green也透露了更多關於當時對Poole揮拳前的細節，他聲稱不會無故打人，也表示自己是一個男人、有需要保護的底線，對有些事情需要去堅持。
勇士今年夏天以Poole、Patrick Baldwin Jr.、Ryan Rollins和選秀權做為籌碼，換來了老牌後衛Chris Paul。在被交易到華盛頓巫師隊後，Poole有機會在這支重建中的球隊，得到更多發揮空間。