貳樓進駐台中秀泰！新「城市森林」餐廳7月訂位滿 限定菜單曝光
▲早午餐的貳樓2023年進駐台中秀泰，最新店型「未來城市森林」充滿光影藝術；獨家限定松露菜色搭配 WAT 聯名「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」；目前7月訂位已全滿，父親節還有機會。（圖／晴天見設計提供）
記者蕭涵云/綜合報導
2023-07-23 18:35:00
主打早午餐美食受到消費者喜愛的貳樓，連續展開幾間特色門市掀起朝聖話題，2023年最新店型進駐台中秀泰，打造「未來城市森林」光影藝術讓人耳目一新，遁入樹林意境交織晝夜時光，讓粉絲吶喊「好扯喔XD好像電影」、直說「逼人家去台中欸」。貳樓台中秀泰文心店，獨家限定松露菜色搭配 WAT 聯名「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」。據悉，開放訂位以來，7月訂位已全滿；父親節則是午餐及晚餐熱夯時段訂位已滿，下午和稍晚時段還有機會。
2023年貳樓餐飲集團繼地中海度假氣息的淡水店後，最新力作「台中秀泰文心店」將於7月26日正式開幕，睽違 9 年再度登陸台中，攜手「晴天見設計」統籌空間規劃、「亦星室內設計」委任監造，開展第二彈全新光影藝術店型。以台中之肺著稱的中央公園和文心森林公園為發想，首創「未來城市森林」新概念，營造前衛感的未來都市風格。 ▲貳樓台中秀泰文心店，想在都市裡找回大自然的美好。（圖／晴天見設計提供） 貳樓台中秀泰文心店以綠意植栽搭配用餐氛圍，並獨家打造七米長藝術投影牆，搭配客席中央的天幕光影，創造出清晨、白天、傍晚至黑夜的晝夜流轉；搭配動物穿梭在霧氣、植物環繞的未來感氛圍，消費者在其中感受到時光的流動與生命力，彷如遁入如幻似真的樹林意境，也再次呼應向來主打環境及動物友善的核心精神。 ▲七米長的投影牆，可看見不同的動物穿梭霧氣森林。（圖／晴天見設計提供） ▲每個螢幕各代表著自然在人類開發下破壞與重生的不同階段。（圖／晴天見設計提供） 入口處由 6 個電視拼成螢幕牆，探索人類與自然環境的關係。在極具對比度的「綠、黑、白」中性色店內空間裡，採用大量玻璃與鏡面元素，將處處植栽環繞又反射出不斷延伸及多重感的意境，像是營造出無限延伸的森林空間。 ▲光幕與投影交互配合，隨著時間變化，用餐可享受從清晨、白天、傍晚至黑夜，體驗一日光影層次變化。（圖／晴天見設計提供） 貳樓台中秀泰文心店獨家限定菜色，以森林鑽石、擁有獨特香氣的「松露」入菜，「松露蕈菇辣雲霧蛋」以歐式麵包搭配紅葡萄酒醋，口感清爽的綠櫛瓜上，堆疊香滑濃郁雲霧蛋、及新鮮松露炒菇，再淋上特製辣油並刨入鹹香乾酪細絲，香氣十足。 ▲「松露暮光炒菇起司口袋餅」430元。（圖／貳樓餐飲提供） 另道「松露暮光炒菇起司口袋餅」，則以貝里托 Q 彈餅皮包裹綠櫛瓜、花椰菜米、特製嫩蛋、香濃起司醬，再放上限定松露炒菇，搭配由龍鬚菜、紅包心、紅卷組成的綜合生菜，並淋上巴薩米克醋膏，豐富飽滿的早午餐成就療癒食光。 ▲「松露蕈菇辣雲霧蛋」350元。（圖／貳樓餐飲提供） 特別與 WAT 聯名打造專屬的「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」，以琴酒為基底，融入在地刺蔥酒及辛味香艾酒，搭配玉蘭花、薄荷、青蘋果等綠意風味，是款質感清新的時髦調飲。內用點飲 WAT 調酒，還可獲得一張限量酒後真言明信片，投入店內郵筒，可以幫大家寄出真心話。讓粉絲吶喊「太美了吧！！一定要去！」、「好扯喔XD好像電影」、直說「逼人家去台中欸」。 ▲「SF2-誠實吐真劑雞尾酒」270元。（圖／貳樓餐飲提供） 鐵粉還幫畫重點「台中秀泰的貳樓在一樓喔！」、「不錯 一直蠻喜歡這家的菜和份量～」。據了解，目前貳樓台中秀泰文心店，自7月20日開放訂位以來，7月時間已全滿；父親節則是正午餐及晚餐餐期的熱夯時段訂位頗滿，不過下午時段和稍晚餐期都還有機會。 ▲貳樓台中秀泰文心店尚未正式開幕，7月已全訂滿。（圖／晴天見設計提供） 另外，進駐忠泰樂生活的勺日咖啡廳，則攜手AVEDA忠泰樂生活店，以酪梨為概念推出清爽開胃的聯名餐點「酪梨炒蛋早午餐」， ▲勺日咖啡廳聯名AVEDA打造「酪梨炒蛋早午餐」。（圖／勺日咖啡廳提供） 設計發想自AVEDA人氣熱賣「花植結構系列」的關鍵成分—— 酪梨冷壓粹取。選中被譽為超級食物的森林奶油「酪梨」為主角，搭配滑順炒蛋與鮮嫩雞胸肉及酸種麵包， 設計出優質蛋白質健康又營養的早午餐。 即日起至8月15日，至勺日忠泰樂生活店享用「 ▲到勺日忠泰樂生活店享用「酪梨炒蛋早午餐」，還送限量AVEDA好禮。（圖／AVEDA提供） 酪梨炒蛋早午餐」，還送限量「AVEDA 花植結構重鍵護髮乳10ml+花植結構重鍵精華10ml+ 頭皮檢測諮詢導客卡」。