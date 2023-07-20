統神打職業電競「紅到國外」！百萬YT拍片讚：不可思議的白金玩家
知名實況主「統神」張嘉航在英雄聯盟東南亞職業聯賽（PCS）創立戰隊地獄豬，進入夏季賽後他也以老闆兼「自費選手」的身份穩定出賽，目前戰隊戰績3勝6敗，保有季後賽資格，由於電競賽場鮮少出現34歲的高齡選手，加上豐富的實況主背景，不僅國外論壇Reddit上出現有統神的相關討論串，近日更有百萬YouTube頻道專門替統神做了一支介紹影片，直呼這個拉風的男人實在「不可思議」。
記者張志浩/綜合報導
擁有208萬訂閱的YT頻道「theScore esports」近日以「這位白金玩家買了支職業戰隊簽約自己」為標題發布影片，片中先是介紹統神在台灣實況圈如何竄起並成為長青樹，還秀出統神實曾怒吼Toyz「又舔嘴唇」、奶酪等玩家們熟悉的迷因片段。
接著「theScore esports」主持人分享，統神戰隊地獄豬（Hell Pigs）創立的過程，提及地獄豬成立後，網友們得知統神要親自下場擔任打野，幾乎是一面倒的不看好團隊發揮，沒想到夏季賽打了3週，地獄豬竟然將戰機維持在3勝6敗，過程中還擊潰春季賽亞軍，令主持人驚呼「實在太不可思議」。
令「theScore esports」主持更吃驚的是，包含中國LPL、歐洲LEC等賽區，職業選手至少都要有「鑽石一」的牌位要求，但「theScore esports」團隊卻只翻找到統神名為「鬼話新聞紅蟻」的這隻白金帳號，無法得知PCS賽區是否有設制選手門檻，或其實統神有其它不為人知的鑽石帳號。
回顧統神創立戰隊，去年12月，統神宣布要收購PCS其中一隻戰隊的參賽權，並招兵買馬找尋市場價格便宜的選手，搭配自己擔任打野，組成地獄豬戰隊，怎料春季賽統神因代言問題無法出賽，夏季賽終於排除萬難進軍職業，現在只要是每週五六日的比賽日，地獄豬的比賽總是吸引滿滿的觀眾，在原自己電競夢的同時，也間接帶回逐漸流失的電競觀賽人潮。