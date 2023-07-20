飯店拚住房率！寒居「席夢思床組送到你家」 了了礁溪送6萬音響
旅遊復甦飯店業拚住房！寒居酒店父親節推出「居思美夢」專案，入住最高樓層「寧鴞套房」含2客早餐，退房竟可帶走一套「全新席夢思真緻系列床墊組」，幫忙免運送到家！了了礁溪則祭出「音響賞遊」專案，住房即贈英國CASTLE亞洲限量版「白色 KNIGHT1 騎士一號」6萬元音響一套。
記者蕭涵云/綜合報導
寒居酒店父親節幫大家犒賞老爸睡好床！7月20日起至10月30日，推出優惠規格大升級的「居思美夢」住房專案，邀請爸爸入住最高樓層「寧鴞套房」，房內不只有tokuyo Mini 玩美椅pro按摩椅、還可享受頂級席夢思床寢及翌日BeGood早餐2客。退房時竟可帶走一套「全新席夢思真緻系列床墊組」，更搭配贈送保潔墊乙張、旅行枕乙顆，還貼心提供基本免運送到家的服務。
而了了礁溪則祭出「音響賞遊」專案，入住三天兩夜體驗「平原房」或「森林房」享二泊四食，即贈英國CASTLE亞洲限量版「白色 KNIGHT1 騎士一號」6萬元音響一套（含SOVERN SV-360 真空管擴大機一組）。業者透露，該專案自品牌概念「如如不動了了分明」禪學發想，在「居食藝遊」的五感感官體驗中，強調聽覺感受，提升生活細節與質感。
據了解，成立於 1973 年的英國 CASTLE 音響，以高品質的音箱製作技術、運用獨特的「四分之一波長」理論，創造生動立體的低頻量聞名。專案獨家贈送的該款音響，全亞洲限量 50 套；業者還邀請台灣卡榫藝術家林家慶老師設計「琴音・共鳴」作品，作為期間限定住房小禮；售完或贈完即絕版不再追加。
了了礁溪即日起至9月8日，「聲心同頻 / 三天兩夜極致音響賞遊專案」入住森林房 59900 元；平原房 61900 元。