《Pokémon Sleep》是什麼？邊睡覺邊抓寶可夢　遊戲懶人包一次看

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日前《Pokémon Go》強調遊戲希望玩家們能重視運動，透過抓寶可夢到戶外走走，而《Pokémon Sleep》很直接的就是希望玩家「重視睡眠」，玩家需要經由「安穩的睡眠」來搜集各種寶可夢以及寶可夢睡姿，並在白天養成這些寶可夢，「睡得越好、寶可夢就搜集得越快。
🟡《Pokémon Sleep》怎麼玩？
《Pokémon Sleep》會透過智慧型手機測量玩家睡眠，遊戲主要以卡比獸為主角，玩家只要獲得充足的睡眠，睡眠分數就會越高，而每天的睡眠，被細分為「淺淺入夢」、「安然入睡」、「深深入眠」3種；到了白天，玩家可以餵食卡比獸食物，讓牠增加能量，一天結束後，系統會將卡比獸的能量和玩家的睡眠分數相乘為「睡意之力」，數值越高、就會有更多的寶可夢不請自來。
🟡《Pokémon Sleep》遊戲亮點
「Pokémon Sleep」的故事背景在位於世界某處的不知名小島，玩家遇見住在島上的大型卡比獸以及研究寶可夢睡姿的「橙夢博士」，大家決定共同展開寶可夢的睡眠生態研究。而前面提到玩家收集到各種寶可夢睡姿後，之後在遊戲主畫面中，就會看到以卡比獸為中心，周遭躺著不少睡姿的寶可夢，整個畫面相當可愛。
此外，若有開通《Pokémon Sleep》進階票證的玩家，系統也會紀錄睡眠開始、睡著、醒來等時間，甚至提供錄音資料、睡眠環境聲音與睡眠筆記，幫助玩家養成好的睡眠習慣。
最後提醒玩家，若想使用《Pokémon Sleep》，在睡前一定要將智慧型手機接上電源、並將手機螢幕朝下放在床上，最重要的是，《Pokémon Sleep》應用程式不能處於休眠狀態，也不用特別關閉螢幕，系統會自己變暗病切換到省電模式。