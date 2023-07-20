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大谷交易／大谷翔平下一站前往「邪惡帝國」？賭盤露玄機

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平可能被交易，預期將掀起一波搶人大戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平可能被交易，預期將掀起一波搶人大戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

距離美國職棒大聯盟（MLB）交易截止日不到兩周時間，洛杉磯天使二刀流好手大谷翔平的一舉一動備受關注，針對大谷的下一站，最新賭盤賠率顯示東、西岸「邪惡帝國」紐約洋基和洛杉磯道奇最被看好。

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根據Barstool Sportsbook最新賠率，洛杉磯道奇與紐約洋基賠率最低，皆為4.50，費城費城人賠率為6.00，紐約大都會的賠率7.00，而西雅圖水手賠率9.00，聖地亞哥教士、舊金山巨人、和亞特蘭大勇士的賠率皆為13.00。

儘管有報導指出，天使隊不願意將大谷翔平送給同城對手道奇，但這支「西岸邪惡帝國」仍被賭盤看好，因為對於天使來說，是盡可能透過交易回收大谷翔平的價值，換取最佳的回報，而道奇擁有全大聯盟排名第2的農場體系。

洋基隊也很有機會成為大谷翔平的新東家，他們今年球季在進攻端的表現並不穩定，若有了大谷加入，將能與Aaron Judge組成令各隊投手懼怕的打線，同時大谷與王牌Gerrit Cole組成的先發輪值也是相當恐怖，雖然洋基目前在美聯東區排名吊車尾，不過他們並非完全失去季後賽機會，大谷加盟肯定能為球隊注入一劑強心針。

除了道奇和洋基兩大豪門之外，水手隊和遊騎兵隊也是潛在下家，今年明星賽在水手主場舉辦，當時球迷就不斷向大谷呼喊「來西雅圖吧！」而大谷也在受訪時稱讚這座城市，「每次我來這裡比賽，球迷都很熱情，讓我印象深刻，我真的很喜歡這裡。」

另外，目前在美聯西區位居龍頭的遊騎兵的農場體系，在全大聯盟球隊中排名前10，不僅具備競爭季後賽的實力，也有豐富的潛力新秀，對天使來說相當有吸引力，而且近幾年遊騎兵不吝於花錢投資球星，網羅Corey Seager、Marcus Semien和Jacob deGrom等好手，現在球隊有機會爭取「地表最強球員」，勢必在這場搶人大戰中不惜一切代價。

大聯盟資深記者Jon Morosi表示，考慮到大谷翔平強投豪打的二刀流身份，各隊送出自家農場的頂尖潛力是最基本的要素，任何交易都必須包含至少2個頂級新秀，最好是前50大新秀，另外很重要的一點在於球隊需具備競爭世界大賽冠軍的實力，才能滿足大谷對贏球的渴望。

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