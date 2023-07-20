NONO、朱海君爆離婚「十年婚姻疑觸礁」？經紀人17字回應了

黃子佼2萬字道歉長文「為復出做準備」？恩師張小燕27字撂重話

▲黃子佼昨（19）日晚間重啟臉書粉專，發出2萬字長文道歉，讓不少人猜測是否為復出起手式。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲黃子佼昨（19）日晚間重啟臉書粉專，發出2萬字長文道歉，讓不少人猜測是否為復出起手式。（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人黃子佼上月被控曾對少女性騷擾、拍裸照，形象跌落谷底，隨後發布影片道歉、自殘送醫，至今已經神隱1個多月，豈料他在昨（19）日晚間無預警重啟臉書粉專，並發出2萬字道歉長文，讓不少人猜測是否為復出起手式，對此，針對黃子佼未來回歸演藝圈的可能，他的恩師張小燕也以27字撂重話回應了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲2023金片子大賽代言人黃子佼。（圖／台北市電影委員會提供）
▲黃子佼近日深陷性騷擾風波，並於昨（19）日晚間發出長文。（圖／台北市電影委員會提供）
黃子佼昨日在臉書發文，向多年前的受害者、社會大眾道歉：「無論被原諒與否，過去一個月給社會的負面影響與不良題材，打擾翻攪了大眾情緒、浪費社會資源，特此道歉。我深感自責。這不是黃子佼過往和未來想帶給世界的內容。對不起。」

▲張小燕（小燕姐）替陳大天還了一半債務，金額曝光後，小S也驚呼「也太多」。（圖／翻攝自張小燕臉書）
▲對於黃子佼發出長文，張小燕回應「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。（圖／翻攝自張小燕臉書）
貼文曝光後，有網友紛紛替他加油打氣，也有網友不買單，猜測黃子佼即將復出，對此，根據《三立新聞網》報導，黃子佼恩師張小燕被問到有無想說的話，也撂下重話：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」事實上，在黃子佼出事時，張小燕當時無奈表示：「我的心好痛。」而《NOWnews今日新聞》記者傳訊給張小燕經紀人，對方目前訊息未讀未回。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

快訊／黃子佼送醫後首發聲！向性騷受害者致歉：會配合司法調查

黃子佼涉強制猥褻列為被告！爆曾與陶晶瑩交往　她現身吐4字回應

黃子佼送醫前「孟耿如破門呼喚」！傍晚才清醒　哭喊為什麼要救我

黃子佼爆性騷開地圖砲橫掃千軍　還原當下狀態：什麼都不要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀