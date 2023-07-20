黃子佼2萬字道歉長文「為復出做準備」？恩師張小燕27字撂重話
藝人黃子佼上月被控曾對少女性騷擾、拍裸照，形象跌落谷底，隨後發布影片道歉、自殘送醫，至今已經神隱1個多月，豈料他在昨（19）日晚間無預警重啟臉書粉專，並發出2萬字道歉長文，讓不少人猜測是否為復出起手式，對此，針對黃子佼未來回歸演藝圈的可能，他的恩師張小燕也以27字撂重話回應了。
記者郭佩蓉/綜合報導
黃子佼昨日在臉書發文，向多年前的受害者、社會大眾道歉：「無論被原諒與否，過去一個月給社會的負面影響與不良題材，打擾翻攪了大眾情緒、浪費社會資源，特此道歉。我深感自責。這不是黃子佼過往和未來想帶給世界的內容。對不起。」
貼文曝光後，有網友紛紛替他加油打氣，也有網友不買單，猜測黃子佼即將復出，對此，根據《三立新聞網》報導，黃子佼恩師張小燕被問到有無想說的話，也撂下重話：「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心。」事實上，在黃子佼出事時，張小燕當時無奈表示：「我的心好痛。」而《NOWnews今日新聞》記者傳訊給張小燕經紀人，對方目前訊息未讀未回。
※【NOWnews 今日新聞
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