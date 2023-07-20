名家論壇》盧燕俐／存台股基金暴賺　這類人不必停利

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然而，該如何停利？一定要停利嗎？才是真正的大學問！上篇專欄已論述三種停利方法，歡迎有興趣的讀者再次閱讀，其中，第三種方法提及，「停利後回頭加碼原基金，等於乾脆不停利」，坦白說，這個方法非常考驗人性，絕非一般普通人能做到。
以台股基金績效王安聯台灣科技為例，十年來獲利697％，不僅贏同期同類型基金的233.83％，也大勝0050的134％，可是，當股災來臨時，這檔基金一樣狂跌，像是2021年底，基金淨值已站上140元，相信許多定期定額多年的投資人，一定對獲利相當滿意；但隨著美國暴力升息，美股台股大跌，基金淨值也回跌到90元出頭，原本賺飽飽的人，想必捶心肝，直呼「早知道，早些停利，落袋為安就好了！」
不過，台股就是如此淺碟，去年十月見底後，儘管台灣出口數字極差，靠著AI風潮，大盤目前已站穩了萬七，這檔基金淨值近期又創下153.75元的新高。一路長抱不停利的人，可能會說，「幸好沒有隨便停利，不然就少賺很多！」
所以，我的見解是，有理財目標的人，無論是想藉由存基金買房、存子女教育金或退休金，停利是必要的手段，否則，都不停利，萬一需要用錢時，被迫停在相對低點，又失去了當時存基金的意義。
相對來說，如果是大戶，或者手頭資金寬裕無虞，即使歷經行情上上下下，基金淨值遭逢股災重挫，也能有耐心與時間走過空頭，並迎接下一次的多頭，那麼，不停利、繼續滾，當然也是可行的策略。
看到這兒，讀者不妨自問：「我是否就是這類大戶，或暫時用不到這筆錢，可以不必停利，繼續撐過三次多空頭？」相信對於現階段到底該不該先部分停利，更能釐清思緒。
最後仍要提醒，並非每個市場都能這般操作，唯有趨勢向上，擁有創新科技，與趨勢浪頭結合的股市，才能歷經空頭後再創新高，在我心中，美股與台股便具備這樣的特色。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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