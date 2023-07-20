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名家論壇》盧燕俐／存台股基金暴賺　這類人不必停利

▲有理財目標的人，無論是想藉由存基金買房、存子女教育金或退休金，停利是必要的手段。（示意圖／pexels）
▲有理財目標的人，無論是想藉由存基金買房、存子女教育金或退休金，停利是必要的手段。（示意圖／pexels）

文／盧燕俐

上一篇專欄「存台股基金暴賺，該停利嗎？」引來廣大迴響，有網友呼應，「是該有固定的停利模式，否則，行情一旦由多翻空，一切白搭！」也有朋友說，「曾看過沒停利的對帳單，長抱25年，大賺16倍，真的很驚人！」

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其實，定期定額買績優台股基金的道理，人人都懂，也是我長期鼓勵一般投資人「存股不如存基金」，畢竟每波主流股不同，散戶們總是習慣追高殺低，還不如把錢交給專業經理人來選股，締造更好的績效。

然而，該如何停利？一定要停利嗎？才是真正的大學問！上篇專欄已論述三種停利方法，歡迎有興趣的讀者再次閱讀，其中，第三種方法提及，「停利後回頭加碼原基金，等於乾脆不停利」，坦白說，這個方法非常考驗人性，絕非一般普通人能做到。

以台股基金績效王安聯台灣科技為例，十年來獲利697％，不僅贏同期同類型基金的233.83％，也大勝0050的134％，可是，當股災來臨時，這檔基金一樣狂跌，像是2021年底，基金淨值已站上140元，相信許多定期定額多年的投資人，一定對獲利相當滿意；但隨著美國暴力升息，美股台股大跌，基金淨值也回跌到90元出頭，原本賺飽飽的人，想必捶心肝，直呼「早知道，早些停利，落袋為安就好了！」

不過，台股就是如此淺碟，去年十月見底後，儘管台灣出口數字極差，靠著AI風潮，大盤目前已站穩了萬七，這檔基金淨值近期又創下153.75元的新高。一路長抱不停利的人，可能會說，「幸好沒有隨便停利，不然就少賺很多！」

所以，我的見解是，有理財目標的人，無論是想藉由存基金買房、存子女教育金或退休金，停利是必要的手段，否則，都不停利，萬一需要用錢時，被迫停在相對低點，又失去了當時存基金的意義。

相對來說，如果是大戶，或者手頭資金寬裕無虞，即使歷經行情上上下下，基金淨值遭逢股災重挫，也能有耐心與時間走過空頭，並迎接下一次的多頭，那麼，不停利、繼續滾，當然也是可行的策略。

看到這兒，讀者不妨自問：「我是否就是這類大戶，或暫時用不到這筆錢，可以不必停利，繼續撐過三次多空頭？」相信對於現階段到底該不該先部分停利，更能釐清思緒。

最後仍要提醒，並非每個市場都能這般操作，唯有趨勢向上，擁有創新科技，與趨勢浪頭結合的股市，才能歷經空頭後再創新高，在我心中，美股與台股便具備這樣的特色。


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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