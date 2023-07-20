被貼「仇女」標籤支持度大跌！ 柯文哲嘆：怎麼會有行業整天造謠
菱傳媒昨日公布最新總統大選民調出爐。民眾黨總統參選人柯文哲和上個月相比支持度滑落三成，相較其他兩位參選人跌幅最大，且流失的支持者中，以30至39歲的女性掉最多，減少11.46個百分點。針對被民進黨猛打「仇女」標籤，柯文哲今（20）日感嘆，怎麼會有行業整天在造謠。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午前往烘爐地參拜，會後媒體聯訪時被問到支持度下跌以30至39歲女性掉最多，民進黨猛打柯「仇女」言行，柯文哲回應說，他們只能拿4年前講的話拿出來打，「我們醫生是救人，怎麼會有行業每天想怎麼害人、整天在造搖？」7月16日遊行跟他們沒有關係，是館長（陳之漢）、黃國昌主辦，當天還有郭台銘、侯友宜，怎麼會講說是柯文哲的造勢場合，講說男女比例差太多，再進一步推論說是柯文哲「仇女」的形象，大家不肯來。
柯文哲說，「天啊！這真是太會造謠」，選舉就是要這樣造謠、抹黑、抹紅，帶風向，「我是很無奈！」不過這也是會遇到，過程當中台灣國民的水準提高，讓造謠帶風向的效果降低。
媒體追問館長公審舉牌批柯文哲「仇女」的女生，是否贊同？對此，柯文哲表示，他不曉得細節，搞不太清楚，每天要堵麥，但不是每天早上起來都在讀報紙。