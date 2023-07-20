阿土伯圖像再遭盜用 退伍老兵上當遭騙550萬難追回
高雄市7旬江姓退伍軍人，今年4月初在網路上認識自稱股市名人「阿土伯」的男子，在阿土伯及其助手韓男的引導下加入了投資群組，因江翁不懂匯款操作，均以現金面交方式來進行投資，自6月起陸續提領了5次合計550萬元給對方，經家人發現後立即報警，轄區楠梓分局再度計誘，趁詐團車手取款時一舉逮獲21歲蔡姓車手，但先前交付的550萬元恐難追回。
記者郭凱杰／高雄報導
今年7月17日15時左右一名72歲的江姓老翁前往楠梓分局報案，指稱遭到投資詐騙。在警方檢視對話紀錄後，研判詐騙集團尚未察覺，便指導江翁不要打草驚蛇，與詐團助手約定於18日10時25分許於右昌街某超商再次進行交易，警方部署埋伏警力後，順利將取款21歲蔡姓車手逮捕。
楠梓分局表示，江翁在家人發現後多番勸阻下才報警處理，詐騙集團為取信被害人，通訊軟體大頭貼竟盜用股市名人照片，再用投資話術令被害人聽信專業老師，深陷投資飆股、一本萬利的錯誤想像之中。在過去5次江翁交付現金前，還會要求老翁拍攝所提領的百萬現金照片，確保不會收不到錢。
楠梓分局員警指出，警方利用詐騙集團要求再投入160萬元資金，立即協調後昌路某銀行協助提供160萬元現金照片來取信詐團，最後在警方與銀行的通力合作下，成功逮捕詐騙集團車手。全案警詢後移送橋頭地檢署偵辦。