芭比來了／幕後花絮曝！揭女孩「怪異行為」剪頭髮、塗臉變怪娃娃
最粉紅的電影《Barbie芭比》，今（20）日在台灣上映同時揭曉幕後花絮影片，是《淑女鳥》導演葛莉塔潔薇的最新作品，由瑪格羅比、萊恩葛斯林主演，將許多人的童年回憶，以嶄新又出乎意料的方式來呈現芭比世界。演出人類小女孩「莎夏」的雅瑞安娜葛林布雷，透露自己都會把芭比變成「怪芭比」的行為，像是片中有出現剪頭髮、塗臉，甚至拿打火機燒頭髮等等。
記者黃雅琪/綜合報導
芭比是全世界銷售冠軍的娃娃，對很多人來說是童年深刻的回憶。玩具公司「美泰兒」非常認真看待芭比，他們曾經把她送上月球、讓她當上總統，目標就是要讓芭比能夠鼓舞人心。導演葛莉塔潔薇表示，我們都很贊同「這些女性都是芭比，芭比都是這些女性」的這個想法，芭比代表一切，她能成為任何人。
在《Barbie芭比》幕後花絮中，瑪格羅比（飾芭比）表示每個人都有著關於芭比的回憶。導演葛莉塔潔薇從小玩芭比長大，小時候看著包裝盒裡的芭比，會感覺想要她的鞋子和頭髮都很完美，對她來說意義不凡。雅瑞安娜葛林布雷（飾莎夏）回憶童年說：「我絕對記得我有把所有的芭比，變成怪芭比，想給她們塗顏色、剪頭髮。」
片中同樣飾演「芭比」的眾卡司，也興奮分享自己的芭比回憶，哈莉尼夫表示，小時候玩娃娃時，很希望她能是真人；尼古拉考夫蘭則說：「我小時候是芭比的超級鐵粉，我姊也留給我幾個二手芭比，我有幾乎30個芭比，沒在騙人。」每個人玩芭比的方式也不盡相同，伊莎蕾表示：「我肯定有過芭比，肯定讓她們接吻過。」