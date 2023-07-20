杜蘇芮颱風生成倒數！氣象局揭「最新路徑」 大雨時間、熱區出爐
今年第5號杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）最快會在明（21）日清晨生成，中央氣象局預報員王君賢指出，目前颱風路徑預測上，先往呂宋島後，再向西朝南海前進的機率最大，但也有國外模式預測它接近呂宋島後會往北靠近台灣，關鍵可能落在下週日到下週一（7月23日至7月24日）太平洋高壓的強弱，不過無論路徑怎麼走，杜蘇芮颱風外圍環流都將為東南部、南部地區帶來降雨，並從下週一開始。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員王君賢說明，由於太平洋高壓增強籠罩，台灣到週末前水氣較少，午後雷陣雨的強度降低，但杜蘇芮颱風也會在這段時間生成並靠近，氣象局預估杜蘇芮颱風最快明日清晨就會生成，路徑上還有很大的不確定性，若下週日太平洋高壓仍強，颱風就會順著高壓邊緣往南海移動，對台灣影響較小，若太平洋高壓較弱，颱風就有一些機率會往北更靠近台灣。
杜蘇芮颱風的強度方面，氣象局提及，由於海溫偏暖、垂直風切又小，杜蘇芮颱風有機會達到中颱等級，後續威力還要看路徑上是否接觸陸地，現階段最重要的，還是等待颱風生成後，週末它到底何去何從，將決定台灣下週的天氣狀態。
不過以現況推估，杜蘇芮颱風的外圍環流，將在下週一開始為台灣帶來降雨，氣象專家賈新興指出，下週二至下週四（7月25日至7月27日），颱風外圍環流將導致南花蓮、臺東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會 。其中下週二花東及屏東有陣雨，下週三花東及屏東有陣雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，下週四北部及宜花東及屏東有陣雨，午後西半部有局部短暫陣雨。