黑吃黑！16歲車手詐得500萬 下秒遭4男扮「假刑警」強擄丟包山區
高雄岡山一名16歲黃姓少年在本（7）月16日當街遭「假刑警」強押上車，隨後遭丟包台中和平山區，警方調查，事發當時少年身上竟然攜帶500萬元巨款，確認該案為詐騙集團「黑吃黑」，經過連日查緝，終於分別在新北、澎湖將蒙姓、鄭姓、張姓、陳姓4嫌逮捕到案，後續將持續追查贓款流向。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，11日下午1時50分許，黃姓少年行經壽天路，突然遭車輛攔住去路，車上有4名男子一下車就自稱是「刑警」，並表示懷疑黃姓少年涉及詐欺案件，要求跟他們返回警局，由於黃姓少年確實擔任詐騙集團車手，半小時前才詐騙得手500萬元，導致少年誤會事跡敗露，只得乖乖服從上車，而4名假刑警並未對少年動粗，逼他交出500萬元後，便將人載往台中和平山區丟包，隨後揚長而去。
黃姓少年獲釋後，擔心自己被上頭詐騙集團清算，慌忙報警求助，全案才曝光，警方組成專安小組，多日循線查緝，最終在新北市樹林區緝獲25歲蒙男到案，並扣得10萬餘元的贓款、手機等物；而23歲陳男等3人逃往澎湖，經埋伏查緝在澎湖某網咖內查獲3人。
警方表示，黃姓少年和假刑警疑分屬不同的詐騙集團，目前已鎖定相關事證，將持續追查其幕後黑手及贓款流向，而涉案情節及作案分工，目前尚待警方釐清中。