中市光復新村光影節　漫遊微型光影藝術

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞工局表示，此次光影節「夜間裝置藝術」，包含互動螢光塗鴉牆、光影裝置、漫遊光廊，能感受微型光影藝術時光；另外，於7月22日、8月19日晚間6時30分也推出露天電影院，分別播映生態教育動畫合輯「樂樂帶你探險去」、「警探達克比」及「小小兵2：格魯的崛起」，歡迎闔家大小攜帶野餐墊或折疊椅前來體驗獨一無二的夏日露天電影院。
勞工局說明，此次活動也結合光復新村好樣市集、青創店家推出集點活動，於7月22日、8月19日到好樣市集或青創店家消費滿50元可集一點，集滿10點可兌換精美好禮，再集滿5點即可兌換限量摘星提袋一只，送完為止。此外，活動期間與光影裝置合影上傳至「摘星青年、築夢臺中」光影節限定活動貼文，下方並標記一名好友，還可參加抽獎活動。
勞工局提到，光復新村早期是省政府時期教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍，在歷經精省及921地震後荒廢多年，後經市府活化，部分區域成功轉型為台中市目前規模最大的青創基地，進駐的青年店家以文創、餐飲烘焙、DIY手作、人文藝術等類型為主，由勞工局提供租金補助、創業獎勵、顧問輔導等創業協助措施，提供有志創業青年友善的創業環境，同時帶動霧峰在地觀光發展。