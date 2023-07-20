全家霜淇淋、美式買1送1來了！9元霜淇淋吃法曝 手搖飲也買1送1
大暑節氣週末登場！全家推出限定優惠，21日起至23日前，霜淇淋、美式咖啡皆推出買1送1優惠，並且即起至24日前，到全家門市取貨，可領取9元霜淇淋兌換卷，換算下來比買1送1更便宜。至於喜歡喝手搖飲的民眾，發發淡水分店全新開幕，21日至23日也有指定優格飲買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家21日起至23日限定，凡使用全盈+PAY支付，可享霜淇淋買1送1，還沒吃過與YouTuber千千的個人品牌「水水灶咖」聯手推出的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」新口味，快趁半價優惠衝一波！
更省錢的買法來了！7月19日至23日到「全家」門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，單筆最多贈5張，若是超過5件包裹建議分開領取，優惠券兌換期限可至7月30日止，領取數量有限，喜歡吃冰的別忘趁現在囤一波，優惠券兌換期限可至7月30日止。
此外，全家21日起至23日止，現煮飲品也有特大杯美式咖啡、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；冷藏飲料有FMC四季春青茶、PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，不限支付方式即可享優惠價。
發發手搖飲也慶祝淡水門市開幕，21日起至23日淡水店享只定優格飲品買1送1，21日為「莓果派對優格」、22日「發發好芒優格」、23日「紫米紅豆優格」每日僅限量100組。