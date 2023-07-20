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台灣、越南電子簽證受阻！專家分析兩大關鍵原因

▲越南首波開放電子簽證國家不包含台灣，讓民眾議論紛紛。圖為越南巴拿山黃金橋。（圖／報系資料照）
▲越南首波開放電子簽證國家不包含台灣，讓民眾議論紛紛。圖為越南巴拿山黃金橋。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南國會在6月24日批准延長或允許部份國家的電子簽證，預計將從8月15日開始，讓電子簽證（e-Visa）從目前30天效期、一口氣延長為90天且可多次出入境，電子簽證目前有80國家／地區適用、另有25國被允許免簽，但兩者皆不包含台灣護照，讓民眾議論紛紛。

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中華優質發展旅遊協會理事長、摩境DoMo集團董事長兼創新旅行社董事長李奇嶽受訪時表示，越南政府的首波開放名單不納入台灣，成因非常複雜，大致上分為兩個因素，首先是政治方面，東南亞國家跟中國有接壤，客源最多來自中國，而中國政府投資越南的金額龐大，越南政府在考量開放台灣時，便會多思量。

再來是，台灣目前可以免簽前往144個目的地，但也沒有都給予這144個國家免簽待遇。各國政府會考量是否互惠給予免簽，如果沒有互惠，也會降低該國給予免簽的意願。台灣目前沒有給予越南免簽待遇，短時間內前往越南旅遊仍須申請紙本簽證。

之所以無法給予越南免簽，相關單位人員透露觀光局曾經爭取對東協國家民眾提供免簽證，但外交部不同意，主要是考慮像越南、印尼都有勞工輸出到台灣，如果開放免簽或電子簽，擔心出現假觀光真打工現象。後來政府改推出「觀宏專案」，訂定「東南亞國家優質團體旅客來台觀光簽證作業規範」，允許印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，可透過參加主管機關交通部觀光局指定旅行社團體旅遊或企業贊助的獎勵旅遊團（5人以上）申請電子簽證來台。

然而開放初期就發生越南旅行社團員來台後，竟有152人下機後逃脫的重大事件，逃脫的152人來自4個大型越南旅行團，都是持「觀宏專案」電子簽證入境，之後政府加嚴審核部份國家的簽證。相關單位人員認為越南或許能體諒台灣的難處，如果單方面提供台灣民眾電子簽證或免簽，一定能提升赴越南旅遊人數，而自由旅行人數也會大增。

目前獲得80個國家或地區獲得「電子簽證」資格，當中包含中國大陸公民，以及持有香港、澳門特區護照的遊客，都適用電子簽資格，台灣被單獨排除在外，並不適用電子簽證或是免簽。不過這並非最終名單，越南國會在8月中旬會再公告最新適用電子簽證國家。

由於越南國會尚未最終定案開放電子簽證的所有國家，旅行業者紛紛透露希望台灣的政府官員能加把勁，爭取電子簽證，因為紙本簽證費用偏高，確實影響台灣民眾前往越南的意願。如果8月中旬開放給予電子簽證的國家中包含台灣，一定可以增加赴越南旅遊的台灣旅客人數。

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