促非綠整合「由上而下」進行 藍委分析：全代會後倡議變較具體
國民黨全代會7月23日登場，傳挺郭派中常委擬提案要求非綠整合，並撤換黨主席朱立倫，等同於「換朱拔侯」。對此，國民黨立委王鴻薇今（20）日接受廣播節目專訪說，換主席一事不可能發生，而非綠大聯盟整合應由上而下，他強調全代會後此倡議仍會存在，也會變比較具體。
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇今接受廣播節目《千秋萬事》專訪指出，23日全代會應會按照原來預定節奏驚險過關，換主席一事除黨章上沒相關規定外，現在面臨大選若換掉主席，又要由誰來帶領？還是主席重新改選？改選完後恐怕選舉也結束了，因此不可能發生，他認為該提案「是情緒上的宣洩」，只是一個意見表達，不會到議程當中。
至於整合非綠提案，王鴻薇認為，民眾黨總統參選人柯文哲看來對藍白合仍是開放態度，可談的對象不外乎是黨主席與總統候選人。他表示，非綠大聯盟在7月23日後的倡議還是會繼續存在，也會變比較具體。
王鴻薇呼籲，一定要從上而下的去進行非綠大聯盟整合，現在不做這樣的準備，難道要拖到9月鴻海創辦人郭台銘正式連署，導致11月有4個候選人去登記？那就來不及了。王表示，考量目前郭仍是進行式，7月23日後應讓黨中央去做非綠大聯盟整合，恐怕也是另一條出路。