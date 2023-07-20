詐團「黑吃黑」500萬　4名假刑警落網了

高雄市岡山區壽天路日前發生4名「假刑警」當街押走1名黃姓少年丟包在台中和平山區，當天下午在台中獲釋，經轄區高市警局崗山分局連日追查，發現遭押的黃姓少年是提詐欺車手，遭押時，身上竟有500萬元現金，由於黃男對案情避重就輕，警方追查後確認是詐騙集團「黑吃黑」，除逮捕涉案鄭姓男子等4人，並持續追查幕後黑手及贓款流向。
記者郭凱杰／高雄報導
警方指出，11日下午1點50分，黃姓少年在岡山區壽天路上突然遭一輛車攔住去路，車上4名陌生男子，自稱是刑警，他們懷疑黃姓少年涉及詐欺案件，要把他帶回警局偵辦。
經警方調查發現，黃姓少年實為詐騙集團車手，被攔路前半小時，一名6旬老翁誤信「投資詐騙」，拿500萬元面交給黃姓少年，黃姓少年剛變完裝就被「假刑警」盯上，黃男以為事情敗露，於是乖乖跟著上車。
4名假刑警在車上逼黃姓少年交出500萬元後，沒有對黃姓少年動粗，直接把他載往台中和平山區丟包；黃姓少年獲釋後，擔心被上頭詐騙集團究責，加上人生地不熟，只好報警求援。
警方獲報展開追查，經連日查訪後，先在台北樹林區逮捕其中一名假刑警，並找到10萬元贓款，另3名涉案的假刑警則躲到澎湖，警方經多日埋伏，在澎湖某網咖逮捕他們；警方指出，黃姓少年和假刑警疑似分屬不同掛的詐騙集團，目前已鎖定相關事證，循線追查其幕後黑手及贓款流向。