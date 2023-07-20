美國盼氣候、外交問題「分開處理」　德媒質疑北京是否會接受

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根據報導，凱瑞指美中近年來在外交上面對困難。但氣候變化是全球威脅，需要全球最大的經濟體同共合作處理，應被視為一項「獨立的挑戰，與外交問題分開處理」，相信雙方有能力做出改變。
德國之聲19日報導，但從中國官媒新華社7月16日評論稱，「中美合作要想健康、可持續發展，就必須將雙邊關係視為一個整體」。想在雙邊關係中尋求與中國的合作、競爭以及對中國的壓制分門別類、割裂開來，在實踐中是根本不現實的，也是北京無法接受的。
因此，德國之聲認為對北京而言，能否接受氣候變化外交議題分開處理，要打上一個問號。
甚至在氣候變化議題上，美中合作也存在挑戰。
凱瑞訪中期間，習近平18日在全國生態環境保護大會談到氣候變化，指要繼續推進生態文明建設，必須以新時代中國特色社會主義生態文明思想為指導；強調中國將按照自己的節奏減排，達到這一目標的路徑和方式、節奏和力度則應該而且必須「由我們自己作主，絕不受他人左右」。
美國自由亞洲電台19日報導，哥倫比亞大學政治學博士王軍濤認為，因爲中國目前基於經濟考量達不到國際的碳排放減量標準，因此習近平才提出「中國特色」環保的說法，以解釋中國碳排放減量速度緩慢的原因。
紐約城市大學政治系教授夏明認為，習近平對於環保議題語帶保留，顯示北京當局認爲可以把環保跟技術、政治關係綁在一起，作爲討價還價的籌碼。
華盛頓智庫威爾遜中心中國環境論壇主任吳嵐（Jennifer Turner）分析，習近平的一席話代表北京當局會主導如何以及何時應對氣候變遷問題，換言之，美中的氣候對話可能需要再一些時日才能有實質意義，美中不會立刻回到過往高度合作的關係。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120720