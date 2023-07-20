全家「再睡5分鐘」冰淇淋回歸！午茉綠加濃郁奶蓋 7-11飲品抽0元
全家霜淇淋「再睡5分鐘」系列超夯，口味換檔後讓民眾念念不忘，對此，全家宣布再度聯名推出獨家冰品，棉被午茉綠、日安紅茶通通變身小冰杯，還有限時75折活動。7-11則是獨家開賣蠟筆小新風味牛乳，還有限時2件飲品抽0元券。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家與「再睡5分鐘」7月22日後再度聯名推出獨家冰品，包括午茉綠變身而成的「棉被午茉綠小冰杯」，茉莉清香搭配濃濃的綠茶，再加上焦糖脆粒；「日安紅濃茶歐蕾小冰杯」帶有花果香氣的錫蘭紅茶交疊奶蓋再灑上焦糖脆粒（售價59元）。
且全家冰品從7月26日起至9月5日，出任選冰品兩件8折、三件75折，「再睡5分鐘」聯名冰品也享優惠，換算下來平均單杯45元開吃。
聯名冰品還有與嵜本吐司合作推出的「嵜本檸檬柚子聖代」使用白雪般的乳酪製作的綿密滑順冰淇淋，加上以黃檸檬果汁做的的醬汁，乳酪的醇厚及檸檬的清爽，讓人一口接一口（售價69元）。
至於7-11則獨家推出「蠟筆小新-蘋果煉乳風味牛乳」，蠟筆小新與動感超人限定款第2彈，使用飛燕煉乳調製，經典蘋果口味，淡淡的煉乳甜味與蘋果濃郁香氣完美融合。並且，即日起至8月22日止，凡購買20元（含）以上指定飲料任2件即可參加抽獎，有49折、59折、69折、79折、89折優惠券，最大獎為飲品任2件0元。