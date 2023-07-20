TPASS本月上路　累積56萬人購買、公共運量1754萬人次

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交通部表示，三大生活圈月票上路兩周以來，統計本月1日至18日累計已有56.7萬人次購買TPASS，使用TPASS搭乘公共運具運量則累計達到1754萬人次，且均仍在持續成長當中。其中在月票購買人數部分，基北北桃月票已販售41.4萬張，已超過原本雙北1280月票單月最高銷售34.3萬張，相較疫情前同期28.5萬張增加約45%；在南高屏月票部分則販售達4.2萬張，也超過原本高雄mengo月票單月最高銷售1.2萬張，相較疫情前同期5000張增加約7倍。
在月票搭乘運量部分，工作日平均每日約有117.9萬人次使用，最高使用日為7月14日將近140萬人次；假日平均每日約有56.6萬人次，最高使用日為7月15日達到78.5萬人次；另外在民眾使用月票搭乘運具以捷運（含輕軌）所占比例最高，其次為公車，再其次為台鐵。
交通部表示，預估7月至8月為暑假期間，可能有部分學生沒有購買月票需求，因此預期8月月票使用將與7月相似呈現穩定型態，9月開學後將會有另一波學生使用人潮，屆時月票販售及使用人次將會再向上攀升，該部也會持續蒐集及掌握月票使用情形，並加強專用通道相關的導引及要求運輸業者預為調度籌備運能，以期9月時運作順暢。
交通部表示，除三大生活圈月票外，另尚有桃竹竹苗生活圈、北宜生活圈、嘉義縣、台東縣及花蓮縣等也已提出月票計畫；雲林縣、嘉義市及澎湖縣則尚在規劃中，該部會請公路總局持續輔導地方政府及儘速完成審查與核定作業，以減輕國人生活負擔及提升公共運輸使用率，進一步強化國內經濟與社會發展韌性，為國內公共運輸發展與整體交通改善帶來新的契機。