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林伯豐：開放直聘移工、不要仲介　勞動部回應了

▲中華民國三三企業交流會理事長林伯豐針對移工議題發表看法。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲中華民國三三企業交流會理事長林伯豐針對移工議題發表看法。（圖／記者鄭妤安攝影）

國際中心賴正琳／綜合報導

中華民國三三企業交流會理事長林伯豐在19日公開呼籲政府開放直聘移工，擴大開放移工來台灣很必要，應由企業自行聘僱移工免經仲介，並建議延長移工在台年限。其實過去民團便指出惡質仲介收取高額費用引發的爭端，而勞動部勞動力發展署也回應林伯豐的述求。

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林伯豐說：「針對產業面臨缺工和低薪挑戰，開放移工是必然且需要的趨勢，由公司自行聘用移工，無須經由仲介，才能找到適合的人才。還有放寬優秀移工留台時間，從原本的12年拉長至14年或14年以上。」

勞動部勞動力發展署表示，勞動部自96年成立「直接聘僱聯合服務中心」，採單一服務窗口，提供專人服務協助雇主自行申辦作業，另為協助製造業雇主自國外引進移工，與來源國合作辦理製造業專案選工服務，客製化協助雇主自國外引進移工。

勞動部勞動力發展署指出，直接聘僱中心迄今已服務超過18萬名雇主及移工，協助製造業雇主自來源國引進近2,200名移工，有效節省雇主聘僱移工的申辦費用。目前直接聘僱中心與來源國合作推動製造業專案選工服務，係以直接聘僱中心為受理窗口，雇主僅需提供勞工需求，由移工來源國協助客製化招募3至5倍左右勞工，雇主得選擇在台書面、視訊或親赴海外選工，再由直接聘僱中心協助申辦文件及來源國協助辦理移工入國事宜，雇主於指定期間內即可引進合適的勞工，雇主除可省去服務費及仲介費，且可依雇主人力需求期程引進移工，省錢、省力又省時。

至於延長優秀資深移工在台年限部分，勞動部自去（2022）年4月推動「移工留才久用方案」，積極鼓勵國內雇主可將現有所聘僱符合資格的優秀資深移工申請轉任或於聘期屆滿後聘僱為中階技術人力，避免所僱用的資深優秀移工受限在台工作年限，必須返回母國，致重新訓練人才耗費人力成本。

雇主可將符合資格的優秀資深移工，申請轉任或聘僱為擔任外國中階技術人力，由直接聘僱中心協助未委任仲介的雇主，提供自行聘僱外國中階技術人力相關服務，迄今亦已服務近千名雇主申辦中階技術人力。

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