《奧本海默》諾蘭揭拍攝初衷！實景拍「三位一體核試驗」爆炸絕美

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導演諾蘭提到：「在進行（原子彈試爆）之前，奧本海默和他的工作團隊就面對了一個極小的機率，當他們按下第一顆原子彈試爆的按鈕之後，有可能會燃燒整個大氣層，毀滅全世界。雖然發生這種事的機率非常小，但是卻沒有任何數學公式或理論基礎能夠讓他們完全排除這個可能性，他們仍然按下了按鈕，那是人類史上最非比尋常的一刻。」諾蘭希望讓觀眾聽見科學家之間的對話，以及見證那不可思議的一刻。
向來偏愛使用實景特效的諾蘭，要求製作團隊不能使用任何電腦動畫，諾蘭說：「我從一開始就知道三位一體核試驗，將會是我們必須設法拍攝出來最重要的其中一個畫面。」他提到，過去執導《黑暗騎士：黎明昇起》時，曾使用電腦動畫打造出一場爆炸畫面，在那部電影中的效果非常好，但是用在《奧本海默》無法讓觀眾產生恐懼感和威脅感。
於是，視覺特效總監安德魯傑克森、特效總監史考特費雪開始進行一連串實驗，包括將乒乓球用力互相撞擊、朝著一面牆壁潑油漆、調配發光的鎂溶液以及更多不同的嘗試，然後再用小型的數位攝影機，以不同的幀率拍攝超近距離的特寫鏡頭。
實驗結果會展示給諾蘭看，特效總監史考特費雪說：「他會說『很好，這個主意不錯，現在要想辦法使用IMAX攝影機，捕捉規模龐大的畫面』。」這就需要研發一種，可以安裝在IMAX和全景電影攝影機上面的魚眼長距鏡頭。《奧本海默》到底用什麼方法拍攝爆炸畫面，仍然是最高機密！拍攝這些鏡頭也算是劇組的「曼哈頓計劃」，整個特效團隊都在進行一場規模龐大的科學實驗。攝影指導霍伊特范霍伊特瑪說：「我超嫉妒他們可以用各種方式玩得那麼開心。」