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《奧本海默》諾蘭揭拍攝初衷！實景拍「三位一體核試驗」爆炸絕美

▲克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》拍攝初衷揭曉，採用實景拍攝「三位一體核試驗」爆炸絕美。（圖／UIP）
▲克里斯多夫諾蘭執導《奧本海默》拍攝初衷揭曉，採用實景拍攝「三位一體核試驗」爆炸絕美。（圖／UIP）

記者黃雅琪/綜合報導

克里斯多夫諾蘭自編、自導的《奧本海默》，集結大咖演員席尼墨菲、艾蜜莉布朗、麥特戴蒙、小勞勃道尼主演。導演諾蘭透露，拍攝本片的初衷起源於「曼哈頓計劃」，他想讓觀眾看見科學家心中的種種擔憂。本片採用「IMAX膠卷攝影機」拍攝，以「傳統實景拍攝法」呈現出三位一體核試驗爆炸畫面，震撼人心。

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▲《奧本海默》重現核試驗爆炸現場，眾人戴墨鏡或拿黑色玻璃觀看。（圖／UIP）
▲《奧本海默》重現核試驗爆炸現場，眾人戴墨鏡或拿黑色玻璃觀看。（圖／UIP）
導演諾蘭拍攝《奧本海默》的初衷，起源於參與「曼哈頓計劃」的科學家內心感到極大恐懼，因為他們解開了核分裂的祕密，研製出威力強大的核彈，後來甚至研製出威力更強大的氫彈。《奧本海默》劇情探討，原子彈的研製是人類智慧的勝利，也是無數科學和技術領域日後創新的根源，然而它也展開了核武國家之間的軍備競爭，讓人們心生恐懼。

導演諾蘭提到：「在進行（原子彈試爆）之前，奧本海默和他的工作團隊就面對了一個極小的機率，當他們按下第一顆原子彈試爆的按鈕之後，有可能會燃燒整個大氣層，毀滅全世界。雖然發生這種事的機率非常小，但是卻沒有任何數學公式或理論基礎能夠讓他們完全排除這個可能性，他們仍然按下了按鈕，那是人類史上最非比尋常的一刻。」諾蘭希望讓觀眾聽見科學家之間的對話，以及見證那不可思議的一刻。

▲席尼墨菲主演《奧本海默》，在「曼哈頓計劃」中協助研發原子彈。（圖／UIP）
▲席尼墨菲主演《奧本海默》，在「曼哈頓計劃」中協助研發原子彈。（圖／UIP）
向來偏愛使用實景特效的諾蘭，要求製作團隊不能使用任何電腦動畫，諾蘭說：「我從一開始就知道三位一體核試驗，將會是我們必須設法拍攝出來最重要的其中一個畫面。」他提到，過去執導《黑暗騎士：黎明昇起》時，曾使用電腦動畫打造出一場爆炸畫面，在那部電影中的效果非常好，但是用在《奧本海默》無法讓觀眾產生恐懼感和威脅感。

▲《奧本海默》劇情探討「曼哈頓計劃」帶給科學家的種種擔憂。（圖／UIP）
▲《奧本海默》劇情探討「曼哈頓計劃」帶給科學家的種種擔憂。（圖／UIP）
於是，視覺特效總監安德魯傑克森、特效總監史考特費雪開始進行一連串實驗，包括將乒乓球用力互相撞擊、朝著一面牆壁潑油漆、調配發光的鎂溶液以及更多不同的嘗試，然後再用小型的數位攝影機，以不同的幀率拍攝超近距離的特寫鏡頭。

實驗結果會展示給諾蘭看，特效總監史考特費雪說：「他會說『很好，這個主意不錯，現在要想辦法使用IMAX攝影機，捕捉規模龐大的畫面』。」這就需要研發一種，可以安裝在IMAX和全景電影攝影機上面的魚眼長距鏡頭。《奧本海默》到底用什麼方法拍攝爆炸畫面，仍然是最高機密！拍攝這些鏡頭也算是劇組的「曼哈頓計劃」，整個特效團隊都在進行一場規模龐大的科學實驗。攝影指導霍伊特范霍伊特瑪說：「我超嫉妒他們可以用各種方式玩得那麼開心。」


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