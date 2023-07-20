遭北村豐晴指「內褲草莓味」 安心亞回應：玩笑話不會放在心上
安心亞今（20）日出席華視台語劇《孔雀魚》開鏡儀式，10年前她的電影《阿嬤的夢中情人》爆出實習生控導演北村豐晴、攝影師周宜賢性騷擾，安心亞表示當時沒聽說：「我不是當事人，我當下就是專注在演戲，沒有其他心情。」而對於受到爭議的「看內褲」一幕，北村豐晴曾戲稱安心亞是「草莓味」，安心亞回應：「他本來就是愛開玩笑的導演，我不會放在心上，合作過程學習到很多。」
記者羅凌筠/台北報導
電影裡有一幕是安心亞穿裙子站在藍正龍肩膀上，內褲被看光光，安心亞說走戲時不能一直踩藍正龍，所以北村豐晴當替身完成彩排，「大家很投入在狀態裡面，一起完成一個幽默的橋段，我跟導演比較熟，比較信任導演，踩他的肩膀滿合適的，導演覺得他讓我踩比較有安全感。」安心亞也表示當時穿了6件內褲，做很萬全的防護措施，對北村豐晴很有信任感。
女網友當時在劇組擔任燈光替身，對於她的性騷擾指控，安心亞表示：「我不是當事人，無法評斷這件事，希望每一方受害者可以好好療傷。」問她見過這位光替嗎？她說：「10年了。」再追問是否沒有印象，安心亞簡短回應：「嗯。」
北村豐晴今日回應：「有關事實有出入的部分，讓人真的很驚訝與困惑，這部分已經交給律師處理了。」攝影師周宜賢則發文：「我，周宜賢非常願意也希望跟匿名控訴我的小姐在法院見，讓證據說話。」
※【NOWnews 今日新聞
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