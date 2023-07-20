軍公教調薪挨轟中央請客、地方付錢 主總：基於好意補助比往多
中央政府日前宣布軍公教明年起調薪4％，卻遭在野黨抨擊是「中央請客、地方付錢」，對此行政院主計總處今（20）日解釋，基於好意中央補助已經比過往更多，合計補助達125億元，包含沒有財政差短的六都加上金門縣、新竹市都有補助，但僅補助第一年，從第二年開始地方政府就應編進基本財政收支差短。
記者陳威叡／台北報導
軍公教明年起調薪4％，而中央政府對六都及新竹市、金門縣只補助一半，其餘縣市全額補助，對此國民黨痛批是「中央請客、地方付錢」，新北市府更直接砲轟「有功中央攬、有苦地方擔」。
對此行政院主計總處副主計長陳慧娟解釋，地方政府會有財政支出跟收入，基本財政支出就像人事費，財政收入則像是地方稅，計算上一直都有既定公式，而人事費是地方自治事項，是基本財政支出，政府以往會就財政不足也就是差短部分，給予協助和支應。
陳慧娟說明，若地方政府編列預算時程來不及，就會針對有不足來去協助，加上今年調薪宣布時點，在《地方制度法》編列時效未能納入預算部分，基本上就會全額協助，強調只補助第一年，第二年地方政府就應編進基本財政收支差短。
陳慧娟表示，基於好意中央補助已經比過往更多，合計補助達125億元，包含沒有財政差短的六都加上金門縣、新竹市都有補助，也等於是加碼、多增加補助。