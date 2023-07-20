老翁感冒後全身發紅冒膿皰！原來是中重度乾癬失控大發作

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乾癬早期正確診斷、及時適當治療 治皮膚、護關節、保穩定
收治該名患者的中山醫學大學附設醫院皮膚科主任邱足滿指出，患者早年就醫之路不順利，不僅一度被當成「灰指甲」治療，也曾在不知情下施打類固醇壓制病情，但停止施打後病情大反彈，導致對治療藥物沒有信心、自行停藥。
這次大發作恰逢農曆年前，當時他全身症狀嚴重、有點發燒，希望能回家過年，因此醫師決定搶時間，先予以生物製劑治療。後來門診回診後改回口服DMARDs藥物（疾病調節抗風濕藥物），但因為出現落髮等副作用，加上患者本身腎功能不佳，最後通過申請健保使用生物製劑治療。
「現在不僅頭髮長回來了，皮膚也只留下些許色素沈澱，外觀完全看不出是乾癬患者，而且73歲的他還能騎著自行車來回診！」
邱足滿主任表示，「過去病人對於乾癬治療會絕望、失望，很可能就是沒有碰到對的醫生、沒有對的診斷與治療。但目前乾癬治療不僅武器變多，而且治療成效很好！」
新型生物製劑陸續問世 逾5成乾癬病友可望找回乾「淨」皮膚
以臨床一般評估乾癬嚴重程度的指標Psoriasis Area Severity Index（簡稱PASI）來說，PASI 75意思是皮膚病灶「好了百分之75」，「就好像是考試考了75分」，現今的藥物治療，患者能夠考到100分的機會很高，新型的生物製劑甚至可幫助超過5成乾癬患者達到PASI 100，找回乾淨的皮膚。
至於療效持續時間？邱足滿醫師指出，台灣中重度乾癬病友申請健保生物製劑治療，除了進入門檻較高，要先經過光照治療，以及至少2種口服DMARDs藥物治療，皮膚病灶面積超過10個手掌大之外，能接受治療個案相對受限之外；使用健保生物製劑治療時間也有限制，患者即便治療成效良好，一路考一百分，治療2年之後，還是一樣要「下車」、停止健保生物製劑治療。「如果說我們的遊戲規則，不要2年到了就要下車，可以持續治療的話，目前看來使用5年，絕大多數患者仍可維持良好的狀態。」
不過，「每個人先天條件不一樣，疾病控制成效也有差異。」
邱足滿醫師指出，患者罹病時間長短、開始治療時乾癬嚴重度，以及是否伴隨乾癬性關節炎或其他共病……都可能影響治療成效。
早期正確診斷與治療 趁早「修飾疾病」，別等免疫細胞亂了套
另外，乾癬治療還有一個重要觀念，就是「及早治療，可能對疾病長期緩解有極大幫助！」
邱足滿醫師解釋，乾癬是一個免疫系統不平衡所引發的疾病。患者因為部分免疫細胞過於活躍、造成身體發炎，引發皮膚以及身體其他相關症狀。患者若能在病發一、兩年內得到正確診斷、早期進入治療，「藥物可以發揮疾病修飾作用，像是趕快把不平衡的免疫反應『撥亂反正』」，這樣一來，經過兩年調理，疾病有可能一好就「好了7、8年」，甚至都忘記有乾癬這個病！
但若等到罹病8、9年，甚至1、20年，免疫細胞已經亂了套，這時就算花了2年的時間調理，可能還是不夠。而且當皮膚一直發炎，發炎細胞有可能跑到關節、跑到接骨點，導致關節炎、接骨點發炎。所以說，現在還有一個假說認為：及早治療，避免持續性發炎，減少過多的發炎細胞亂竄，有助減少後續乾癬性關節炎的風險！
精準用藥 鎖定致病上游 截斷發炎反應 尋求長期穩定控制
邱足滿醫師指出，以現今可用於乾癬治療的9種生物製劑來說，「目前並沒有好的生物標記，可以讓醫師抽個血就知道病人適合選用哪一種的生物製劑！」所以，需要從藥物的原理、適應症以及臨床經驗累積做出選擇。
例如，面對一個關節已經腫痛得十分厲害來求診的乾癬病人，這時「腫瘤壞死因子抑制劑」通常會是首選；但這類生物製劑對於乾癬皮膚病灶改善不如新型生物製劑，如果希望患者皮膚病灶獲得顯著改善，就選擇從乾癬致病機轉精準阻斷異常免疫反應，甚至從致病機轉上游著手，以達到長期緩解。
邱足滿醫師解釋，乾癬致病機轉的一個重要軸線是「Th17（第17型輔助T細胞）」，而細胞激素「IL-23（介白素23）」參與促進Th17細胞分化與增殖，因此透過IL-23抑制劑從上游鎖定，阻斷IL-23作用、減少Th17細胞效應，有助緩解乾癬症狀甚至預防乾癬性關節炎的發生，精準治療、效果好且安全性高，是臨床的重要選擇之一。
除了皮膚症狀緩解，臨床試驗顯示，這兩類藥物用在預防乾癬性關節炎也有效！
乾癬不適勿隱忍！找對醫師 醫病共享決策、一齊努力達標
重點是「真的不要忍！」邱足滿醫師指出，即便過往治療經驗不佳，也不要灰心、絕望。首先，找到皮膚科專科醫師，然後告訴醫師你最在意的問題，不管是外觀上的影響，還是皮屑、癢或是乾裂造成的疼痛，不管是使用照光治療、口服DMARDs藥物，還是生物製劑治療，透過醫病共享決策工具，找出合適治療！
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