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郭台銘不放棄參選總統　台灣民意基金會民調：43%不樂見

▲鴻海集團創辦人郭台銘在板橋第二運動場舉辦真愛母親節感恩音樂會，台上強打「0到6歲國家養」政策。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）
▲鴻海集團創辦人郭台銘在板橋第二運動場舉辦真愛母親節感恩音樂會，台上強打「0到6歲國家養」政策。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.12）

記者呂炯昌／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近期動作頻頻，恐成為2024總統大選的第四組參選人。台灣民意基金會今（20）日公布最新民調，43.2％的受訪者不樂見郭台銘參選總統，國民黨支持者更有68%不樂見郭台銘參選。

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台灣民意基金會今天發表「國人對郭台銘獨立參選總統的態度」即時民調，民調詢問，「鴻海集團創辦人郭台銘，到目前為止，還不排除參選 2024 總統。一般說來，您是否樂見（歡喜見到）他獨立參選？」結果發現：16.6%非常樂見，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見， 3.4%不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約四成二樂見郭台銘獨立參選2024總統，四成三不樂見。這項發現傳達了一個訊息，那就是， 台灣選民對郭台銘擬獨立參選2024總統看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當， 幾乎不相上下。

至於誰樂見或不樂見郭台銘獨立參選2024總統？游盈隆表示，從政黨支持角度看，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，五成七樂見，三成二不樂見；國民黨支持者 中，二成五樂見，六成八不樂見；民眾黨支持者中，四成樂見，五成不樂見； 中性選民中，三成九樂見，二成九不樂見。

游盈隆表示，從教育背景看，教育程度越高者似乎越傾向樂見他獨立參選，反之則越不樂見。具體地講，大學及以上教育程度者，四成六樂見，四成二不樂 見；專科教育程度者，五成一樂見，四成五不樂見；高中/高職教育程度者，四成三樂見，四成六不樂見；初中/國中教育程度者，三成二樂見，四成五不樂見；小學及以下教育程度者，二成三樂見，三成六不樂見。

游盈隆表示，整體來講，樂見郭台銘獨立參選的人並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和中性選民，甚至有四分之一國民黨支持者，箇中原因為何？值得推敲。尤其是，為什麼有高達四成民眾黨支持者樂見郭台銘出來「攪局」？令人好奇。此外，郭獨立參選獲得很可觀的青壯及高學歷選民支持，具有某種特殊政治與社會意涵，也值得關注。

民調進一步詢問台灣總統選民的投票傾向：當賴、侯、柯、郭四人競爭的時候，民調問說，「2024台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰？」結果發現：33.9%賴清德， 20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。換句話說，當2024總統大選呈現四人競爭時，最新民意顯示，台灣選民中三成四支持賴清德，二成一支持柯文哲，一成八支持侯友宜，一成五 支持郭台銘。

該民調委託山水民意研究公司進行調查，訪問期間是2023年7月17至18日兩天；對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲台灣民意基金會發表「國人對郭台銘獨立參選 總統的態度」即時民調。（圖／台灣民意基金會提供）
▲台灣民意基金會發表「國人對郭台銘獨立參選 總統的態度」即時民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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