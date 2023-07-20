郭台銘不放棄參選總統　台灣民意基金會民調：43%不樂見

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台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，約四成二樂見郭台銘獨立參選2024總統，四成三不樂見。這項發現傳達了一個訊息，那就是， 台灣選民對郭台銘擬獨立參選2024總統看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當， 幾乎不相上下。
至於誰樂見或不樂見郭台銘獨立參選2024總統？游盈隆表示，從政黨支持角度看，不同政黨屬性選民對郭台銘獨立參選總統的態度明顯不一樣。民進黨支持者中，五成七樂見，三成二不樂見；國民黨支持者 中，二成五樂見，六成八不樂見；民眾黨支持者中，四成樂見，五成不樂見； 中性選民中，三成九樂見，二成九不樂見。
游盈隆表示，從教育背景看，教育程度越高者似乎越傾向樂見他獨立參選，反之則越不樂見。具體地講，大學及以上教育程度者，四成六樂見，四成二不樂 見；專科教育程度者，五成一樂見，四成五不樂見；高中/高職教育程度者，四成三樂見，四成六不樂見；初中/國中教育程度者，三成二樂見，四成五不樂見；小學及以下教育程度者，二成三樂見，三成六不樂見。
游盈隆表示，整體來講，樂見郭台銘獨立參選的人並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和中性選民，甚至有四分之一國民黨支持者，箇中原因為何？值得推敲。尤其是，為什麼有高達四成民眾黨支持者樂見郭台銘出來「攪局」？令人好奇。此外，郭獨立參選獲得很可觀的青壯及高學歷選民支持，具有某種特殊政治與社會意涵，也值得關注。
民調進一步詢問台灣總統選民的投票傾向：當賴、侯、柯、郭四人競爭的時候，民調問說，「2024台灣總統大選，如果由民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、及郭台銘四人競爭，您傾向支持誰？」結果發現：33.9%賴清德， 20.5%柯文哲，18%侯友宜，15.2%郭台銘，7.4%尚未能決定，4.9%沒意見、不知道、拒答。換句話說，當2024總統大選呈現四人競爭時，最新民意顯示，台灣選民中三成四支持賴清德，二成一支持柯文哲，一成八支持侯友宜，一成五 支持郭台銘。
該民調委託山水民意研究公司進行調查，訪問期間是2023年7月17至18日兩天；對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling）， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。