黃子佼曝性騷擾風波慘狀！禮物包裹歸零 廠商無情要求退回
知名主持人黃子佼上個月坦承性騷擾一事，並揭穿許多演藝圈內幕，引發軒然大波，事隔1個月，他終於恢復身心，對外發表近2萬字長文，描述這一個月來的心聲，似乎為復出熱身，語氣中透露感受人情冷暖，自從性騷擾風波後，過往收到禮物都變少，甚至還有廠商要求退回，讓他相當感傷。
記者江芷稜/綜合報導
黃子佼透露，此事爆發後收到來自粉絲及親友、公益團體的關心，他在這個月以來緩慢閱覽所有訊息、手寫卡片、私信截圖、粉絲群組發言，每看一次就哭一次。返家的前幾天情緒不穩定，聽到孟耿如提到某些名字，就會立刻噴淚，尤其是合作過的公益團體「玩具圖書館」寄來一疊志工手寫卡片，讓他自慚形穢的淚崩，感覺「深深對不起他們」、「我羞愧到無以復加，只能哭喊」。
他自責做錯事，收到冷漠對待很正常，被無視被封鎖被解聘，都是應得的，同時家裡包裹變少了，過去塞滿家裡的禮物，數量幾乎歸零，還有早已收到的禮物，因為尚未拆開、拍攝，竟被要求原封不動的退回，「其實人情的冷暖我怎會沒遇過？而現今的我，活該又唏噓。這樣的挫傷，卻是我當年自己動手的」。
儘管黃子佼在長文裡向性騷擾受害者及爆料誤傷的明星道歉，承諾會以全新的自己出現，獲得不少支持，粉絲鼓勵他知錯能改，盼他能盡快復出，但Me too事件盛行，多數網友對於他的作法仍在觀望，廠商是否能接受金鐘主持人的回歸，仍有待長時間的檢驗。
※【NOWnews 今日新聞
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