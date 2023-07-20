高球／台灣球迷有福了！　MOMO TV宣布轉播本季JLPGA賽事

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JLPGA從1968年成立至今已有55年歷史，亦孕育出許多傳奇選手，包括入選日本高球名人堂的台灣女將涂阿玉、前世界球后宮里藍、2019年英國女子公開賽冠軍涉野日向子、東京奧運銀牌得主稻見萌寧等好手，都曾經或正在JLPGA舞台展現精湛球技。
現年21歲的日本新生代好手山下美夢有，延續去年獲得JLPGA賞金后的氣勢，今年球季持續在獎金排行榜領先群雌，韓國名將申智愛、以及雙胞胎球星岩井明愛、岩井千怜則緊追在後。
台灣優視MOMOTV計畫從7⽉29日起的樂天超級女⼦賽開始，每週六、日直播JLPGA本季接下來16場比賽的最後兩輪(不含日本女子公開賽、TOTO日本菁英賽)，並邀請到資深主播鄧國雄播報，透過MOMO綜合台75頻道、MOMO SPORTS官⽅YouTube頻道、MyVideo等平台轉播。
在日本高球界征戰12年的台灣女將姚宣榆，得知MOMOTV即將轉播的消息時，開⼼地說：「真的蠻高興，有這個機會可以讓更多的⼈去認識日巡。在日本打的台灣選⼿，就有更多機會可以曝光在觀眾面前，我覺得真的很棒！」
曾經兩度在JLPGA奪冠的姚宣榆，也期待接下來能在MOMOTV的轉播當中，再度⾼舉冠軍獎盃，跟台灣球迷分享勝利的喜悅，姚宣榆說：「以前打冠軍，⼤家只能看到網路新聞，但如果現在我有機會再拿到⼀個冠軍的話，是真的可以在全國的電視觀眾⾯前拿下，我覺得這個很不⼀樣！」
主播鄧國雄也興奮地表示：「最初日巡賽各場分屬不同電視台製播，轉播權分散、整合不 易，台灣只能看到零星新聞報導，長期整季在海外放送幾乎不可能。如今終於有了突破， MOMOTV取得2023年後半季轉播權，邁出一大步，每場JLPGA賽事，週末假日後⼆輪都可看到直播，這在台灣還是第⼀次！」
擔任體育主播超過30年，播報過國內外無數⾼爾夫賽事的「鄧公」鄧國雄，也點出JLPGA的看點：「台灣女將姚宣榆、吳佳晏、蔡佩穎表現出⾊，具有爭冠實力，幾乎每週都可看到她們挑戰領先榜的精彩鏡頭。吳佳晏的潛⼒無窮，球迷看她從小成長茁壯，帶來許多驚喜，不久將來，女子高壇或將出現『吳佳晏時代』。期待JLPGA賽事直播，女將們全力奮戰，再現 12年前『曾雅妮熱潮』。」