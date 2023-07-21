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每日鈉攝取恐已超標？低鈉生活　減鹽不減美味　從薄鹽醬油開始！

▲經歷過疫情的影響，人們的生活形態有了變化，健康飲食變成一種趨勢，加入減鹽、低鈉生活的人越來越多。(圖/品牌提供)
▲經歷過疫情的影響，人們的生活形態有了變化，健康飲食變成一種趨勢，加入減鹽、低鈉生活的人越來越多。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

經歷過疫情的影響，人們的生活形態有了變化，健康飲食變成一種趨勢，加入減鹽、低鈉生活的人越來越多。依據台灣衛生福利部的建議，一般成年人每天攝取的鈉含量應該少於2400mg，即相當於6g的鹽，而台灣衛生福利部2019年更新的資料顯示，台灣人平均每日攝取的鈉竟是建議的近2倍的鈉含量。人們吃下過多高鈉食物會加重心臟的負擔，進而增加罹患心臟病和腎臟病的風險等的疾病。因此現在大多數人都選擇低鈉生活，其重點在於所搭配原型食物、非油炸物外，烹調中選用低鈉的薄鹽醬油也是關鍵之一。

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▲龜甲萬打破了人們對薄鹽醬油「低鈉高鉀」的印象，他們不使用「鉀鹽」取代「鈉鹽」的做法，而是直接以「降低鈉含量」的製作方式，讓消費者能安心、無負擔的使用薄鹽醬油，享受美味佳餚。(圖/品牌提供)
▲龜甲萬打破了人們對薄鹽醬油「低鈉高鉀」的印象，他們不使用「鉀鹽」取代「鈉鹽」的做法，而是直接以「降低鈉含量」的製作方式，讓消費者能安心、無負擔的使用薄鹽醬油，享受美味佳餚。(圖/品牌提供)
降低鈉含量 不添加鉀鹽！龜甲萬薄鹽醬油的獨特製作方式

龜甲萬秉持著對消費大眾食品安全與品質的要求，成為全台業界唯一領先家用醬油全產品通過TQF Clean驗證。根據CNS國家標準對於薄鹽醬油鈉含量的規範需低於12g／100mL，而龜甲萬以更嚴格的標準，生產含鹽量僅10g／100mL的薄鹽醬油，鈉含量相比一般醬油還低3至4成。因為採用二次釀造技術製成，比市面上其他薄鹽醬油保有更多醬油的豆麥香氣。二次釀造技術是將第一次釀造後所壓榨出來的生醬油取代食鹽水，再加上大豆、小麥等原料，進行第二次的釀造，醞釀出醬香濃郁，醇厚甘甜的風味。此外，龜甲萬打破了人們對薄鹽醬油「低鈉高鉀」的印象，他們不使用「鉀鹽」取代「鈉鹽」的做法，而是直接以「降低鈉含量」的製作方式，讓消費者能安心、無負擔的使用薄鹽醬油，享受美味佳餚。
 

▲炎熱的天氣使人們渴望重口味卻又涼快的食物，涼拌料理也就成為夏季餐桌上的熱門選擇。僅僅只有10%含鹽量的龜甲萬薄鹽醬油便是大家的首選。(圖/品牌提供)
▲炎熱的天氣使人們渴望重口味卻又涼快的食物，涼拌料理也就成為夏季餐桌上的熱門選擇。僅僅只有10%含鹽量的龜甲萬薄鹽醬油便是大家的首選。(圖/品牌提供)
夏日涼拌料理好朋友　控制鈉攝入又能豐富佳餚！ 

時序進入到夏天，炎熱的天氣使人們渴望重口味卻又涼快的食物，涼拌料理也就成為夏季餐桌上的熱門選擇。僅僅只有10%含鹽量的龜甲萬薄鹽醬油便是大家的首選，讓消費者可以在涼拌料理中控制鈉的攝入，鹽度降低卻不減美味，不論是搭配涼拌小菜、海鮮沙拉，還是涼麵等，都非常適合。薄鹽醬油絕對是家中常備的醬油，無論是在烹調、涼拌料理或調製各種蘸醬，它都能讓低鈉生活者或是一般飲食者擁有美味又健康的美食，為您的夏日美食更加豐富多樣。

人們的生活飲食不斷改變，健康飲食成為了一種風潮。減鹽、低鈉生活不是只有銀髮族、三高族群或減重族群需要注意，低鈉生活適用於大眾，不僅能控制血壓，也能減輕心血管的負擔，進而減少患上心血管疾病的風險。只要從生活飲食中，培養選擇低鈉、薄鹽調味的飲食習慣，減少食用加工食品，人人都有能擁有健康又美味的生活。

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