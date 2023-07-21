每日鈉攝取恐已超標？低鈉生活　減鹽不減美味　從薄鹽醬油開始！

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龜甲萬秉持著對消費大眾食品安全與品質的要求，成為全台業界唯一領先家用醬油全產品通過TQF Clean驗證。根據CNS國家標準對於薄鹽醬油鈉含量的規範需低於12g／100mL，而龜甲萬以更嚴格的標準，生產含鹽量僅10g／100mL的薄鹽醬油，鈉含量相比一般醬油還低3至4成。因為採用二次釀造技術製成，比市面上其他薄鹽醬油保有更多醬油的豆麥香氣。二次釀造技術是將第一次釀造後所壓榨出來的生醬油取代食鹽水，再加上大豆、小麥等原料，進行第二次的釀造，醞釀出醬香濃郁，醇厚甘甜的風味。此外，龜甲萬打破了人們對薄鹽醬油「低鈉高鉀」的印象，他們不使用「鉀鹽」取代「鈉鹽」的做法，而是直接以「降低鈉含量」的製作方式，讓消費者能安心、無負擔的使用薄鹽醬油，享受美味佳餚。
夏日涼拌料理好朋友 控制鈉攝入又能豐富佳餚！
時序進入到夏天，炎熱的天氣使人們渴望重口味卻又涼快的食物，涼拌料理也就成為夏季餐桌上的熱門選擇。僅僅只有10%含鹽量的龜甲萬薄鹽醬油便是大家的首選，讓消費者可以在涼拌料理中控制鈉的攝入，鹽度降低卻不減美味，不論是搭配涼拌小菜、海鮮沙拉，還是涼麵等，都非常適合。薄鹽醬油絕對是家中常備的醬油，無論是在烹調、涼拌料理或調製各種蘸醬，它都能讓低鈉生活者或是一般飲食者擁有美味又健康的美食，為您的夏日美食更加豐富多樣。
人們的生活飲食不斷改變，健康飲食成為了一種風潮。減鹽、低鈉生活不是只有銀髮族、三高族群或減重族群需要注意，低鈉生活適用於大眾，不僅能控制血壓，也能減輕心血管的負擔，進而減少患上心血管疾病的風險。只要從生活飲食中，培養選擇低鈉、薄鹽調味的飲食習慣，減少食用加工食品，人人都有能擁有健康又美味的生活。