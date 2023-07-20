盧廣仲刷新個人紀錄！7度攻蛋開唱 邀歌迷歡度中秋節
盧廣仲剛結束高雄巨蛋演唱會，唱過早上、晚上、黃昏，在歌迷熱烈敲碗下，今年中秋節即將在9月30日重返台北小巨蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場，並預告曲目將更新，也會打造全新服裝。盧廣仲表示：「每次能近距離感受到每個人開心的樣貌，就是我辦演唱會最感激的地方。」對於剛邁入出道15周年的喜悅，盧廣仲也預告演唱會內容將會帶來全新旗艦版本，一同歡慶別具意義的中秋佳節。
記者吳雨婕/綜合報導
走入歌唱事業第15個年頭，除了跟南部小隊員歡慶之外，當然也要與北部歌迷同歡，在歌迷熱烈敲碗下，決定在9月30日舉辦「勵志的團圓」台北小巨蛋旗艦安可場，這也是盧廣仲第7度攻蛋，持續刷新個人紀錄，他表示「『7』是一個充滿神祕色彩的數字，也代表了一種循環，剛好我的第二張專輯跟7也有關係，或許冥冥之中有股神祕力量，預告我們將會在小巨蛋一起相見。」
台北安可場恰巧碰到中秋連假，特別推出全新視覺，請到本次台北電影節最佳海報獎得主設計師陳世川操刀，讓盧廣仲帶著一把吉他上月球，象徵搖滾音樂貫穿宇宙，同時在他身旁一群可愛的火柴人，由他本人手繪設計，生動又歡樂的姿勢，更充滿團圓相聚的快樂感，希望大家當天一起來小巨蛋搖擺賞月。